Vrchol dovoleniek v znamení lacnejšieho tankovania: Budú ceny na pumpách ďalej klesať?

Pohonné látky na vrchole letnej sezóny pokračovali v dlhodobom zlacňovaní. Prémiový benzín 98 klesol pod 1,8 eura a diesel pod hranicu 1,5 eura za liter. Aktuálne ceny pre motoristov tak boli podľa Štatistického úradu SR dokonca nižšie ako vlani, v priemere o 6 percent. Priestor na ďalšie zlacňovanie pohonných hmôt na Slovensku ešte podľa analytika existuje, v hre sú však aj viaceré riziká.

Spotrebiteľské ceny najpoužívanejších pohonných látok počas 31. týždňa tohto roka znova klesli a dosiahli najnižšie hodnoty od polovice júna. Ceny obľúbenej 95-ky a najpredávanejšej motorovej nafty klesali podľa Štatistického úradu SR štyri týždne za sebou a kvalitnejší benzín 98 postupne zlacňuje od začiatku školských prázdnin, od začiatku júla.

Nielen dovolenkári počas 31. týždňa nakupovali motorovú naftu za 1,484 eura, čo bolo oproti predchádzajúcemu týždňu menej o 2 centy za liter. Cena benzínu 95 klesla o viac ako 1 cent na 1,579 eura. Podobne o 1 cent sa predával lacnejšie benzín 98, ktorého hodnota bola v medzitýždňovom porovnaní na úrovni 1,789 eura za liter.

Pokles cien za predchádzajúci týždeň zaznamenali aj plyny. Kilogram LNG sa predával za 1,598 eura, o 1,5 centa menej ako predošlý týždeň. „Plyn LPG nepatrne zlacnel a jeho cena bola 0,687 eura za liter. Cena plynu CNG dlhodobo osciluje okolo aktuálnej hodnoty 1,601 eura za kilogram,“ dodávajú štatistici.

Štatistický úrad SR od úvodu tohto roka pravidelne zverejňuje priemerné ceny deviatich druhov palív pre motorové vozidlá, vrátane alternatívnych, nefosílnych druhov pohonných látok. Počas 31. týždňa stál plyn bioLNG 2,470 eura za kilogram, medzitýždňovo zdražel o 13 centov. Vodík naďalej ostal na hodnote z predchádzajúcich mesiacov, kilogram sa predával za 21,6 eura a elektrická energia slúžiaca na nabíjanie elektromobilov bola na úrovni 0,41 eura za 1 kWh (pri rýchlosti nabíjania AC).

Aktuálna cena motoristami obľúbenej 95-ky bola medziročne nižšia o 7,3 percenta a prémiový benzín 98 bol lacnejší o 5,8 percenta. Cena dlhodobo najpredávanejšieho paliva, motorovej nafty, bola v porovnaní s vlaňajškom nižšia o 5,1 percenta. Cena plynu LNG bola o 12,5 percenta vyššia a plyn CNG bol oproti minulému roku drahší o 6,7 percenta. Naopak, cena plynu LPG medziročne klesla o 0,9 percenta.

Analytik finančných trhov XTB Marek Nemky upozorňuje, že v minulom týždni cena ropy klesla až o 5,32 percenta a dostala sa na úroveň 76,81 dolára za barel. Strach zo slabších makroekonomických dát z trhu práce spôsobil výplach taktiež na rope. „Nárast miery nezamestnanosti v Spojených štátoch začal u obchodníkov vyvolávať obavy, či náhodou reštriktívna monetárna politika potencionálne opäť nespustí recesiu, čo by znamenalo nižší dopyt po ropných produktoch,“ dodáva.

Geopolitické riziká tlačia ceny hore

Takéto obavy však boli následne tlmené tento týždeň, kedy ceny ropy opätovne rastú o 2,88 percenta a dostali sa na cenu 79,01 dolára za barel ropy Brent. Primárnym dôvodom bol prílišný strach obchodníkov, ale taktiež aj zvýšené geopolitické riziko. „Útoky na vrcholných predstaviteľov Hamasu a Hizballáhu, ktoré podnikol Izrael nezostali nepovšimnuté a Irán sa vyjadril, že na tieto útoky bude reagovať. Nebolo to až tak dávno kedy Irán po prvýkrát zaútočil priamo na Izrael prostredníctvom dronov a cena ropy v strachu vyskočila na 90 dolárov za barel,“ pripomína Nemky.

Ďalším dôvodom rastu cien ropy bolo ďalšie nad očakávania zníženie zásob ropy v USA, ktoré naďalej potvrdzuje silnú motoristickú a leteckú sezónu a dopyt tak zatiaľ neklesá. Na druhej strane zeme, teda v krajine s najvyššími importmi na svete, je možné pozorovať ešte stále pomerne slabý dopyt a dokonca dáta o importoch naznačujú najnižšie hodnoty v Číne od septembra 2020, teda od pandemického obdobia.

Veľkoobchodné ceny sa vyvíjali veľmi podobne ako ceny pohonných hmôt. „Taktiež sa nachádzajú nižšie ako v minulom týždni, čo nám naďalej tvorí potenciál na ďalšie zlacňovanie pohonných hmôt na Slovensku,“ dodáva Marek Nemky.

Ekonomická situácia je však podľa analytika pomerne zmiešaná a ďalšie makroekonomické dáta a geopolitické informácie budú formovať budúce ceny. Ekonomická situácia je však neistá, no zatiaľ to vyzerá iba na prehnaný strach a tak sa ceny ropy môžu dostať ešte vyššie a zlacňovanie na čerpacích staniciach by sa tak zastavilo. Na to si však budeme musieť ešte počkať, uzatvára Nemky.