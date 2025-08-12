Vráti sa ruský plyn do Európy? Situácia sa zásadne zmenila, ani nízke ceny zrejme Gazpromu nepomôžu!

Návrat ruského plynu do Európy už zďaleka nie je len o jednoduchom rozhodnutí takpovediac „otočiť kohútikom“. Situácia sa totiž za posledné roky od spustenia ruskej agresie na Ukrajine zásadne zmenila a návrat Gazpromu na gigantické vývozy plynu do Európy je nepravdepodobný.
Dôvodov je hneď viacero, píšu vo svojej analýze na webe nationalinterest.org profesor verejnej politiky na Fakulte ekonómie, práva a sociálnych vied a riaditeľ Školy verejnej politiky Willyho Brandta na Univerzite v Erfurte Andreas C. Goldthau a docent ruskej politickej ekonómie na Kráľovskom ruskom inštitúte v Londýne Adnan Vatansever.
Otázka, či sa niekedy ruský plyn vráti na európsky trh visí vo vzduchu už od začiatku ruskej agresie na Ukrajine. Hoci Gazprom podľa profesora Goldthaua a docenta Vatansevera stále dokáže dodávať plyn za konkurencieschopné ceny a niektorí politici v Európskej únii (vrátane slovenského premiéra Roberta Fica), by chceli dvere pre ruský plyn nechať otvorené v nádeji na zníženie nákladov a obnovenie priemyselnej konkurencieschopnosti, komplexná zmena v ekonomickej politike európskeho trhu s plynom naznačuje, že návrat ruského plynu je do významnej miery nepravdepodobný.
K tejto hypotéze ich viedlo niekoľko dôležitých faktorov. Tým prvým sú rozsiahle „utopené náklady“. Rozsiahle plynové siete, ako náš plynovod Bratstvo, či plynovody Jamal, Nord Stream 1 a 2, boli totiž obrovskými investíciami a zároveň vytvárali silnú zotrvačnosť na ruskom plyne. Inak povedané, ak sa raz do niečoho investovali obrovské sumy, vlády a dotknuté firmy to chceli využívať a zarábať na tom, koľko sa dá. Európa tak bola pre ruský plyn hlavným trhom a v roku 2021 pokrýval až 40 percent spotreby Európskej únie.
Kríza v roku 2022 po napadnutí Ukrajiny Ruskom však túto dynamiku radikálne zmenila. Spotreba plynu v únii vďaka úsporným opatreniam, prechodu na iné palivá a rozvoju obnoviteľných zdrojov klesla. Zároveň vznikali nové „utopené náklady“ v alternatívnej infraštruktúre. Hlavným dodávateľom sa namiesto Ruska stalo Nórsko, ku ktorému sa pridali masívne dodávky skvapalneného LNG najmä z USA.
Nemecko v rekordnom čase vybudovalo 3 terminály LNG, zatiaľ čo Taliansko, Poľsko a Grécko rozšírili svoje kapacity. Ako píšu Goldthau a Vatansever vo svojom texte, do roku 2024 sa kapacita príjmu LNG v Európe zvýšila o viac ako 30 percent oproti úrovniam pred rokom 2022, čím sa geograficky obchod s plynom de facto presunul z východu na západ.
Nový hráči, nové záujmy
Paralelne s týmito procesmi sa pritom logicky vytrácal aj politický vplyv plynárenských spoločností s väzbami na Rusko. Kríza spustená vojnou na Ukrajine tak priniesla na európsky trh s plynom nových hráčov, ktorí by boli návratom lacnejšieho ruského plynu poškodení. Patria sem spoločnosti prevádzkujúce novovybudované LNG terminály či importné spoločnosti, ktoré diverzifikovali svoje dodávky a uzavreli dlhodobé zmluvy s alternatívnymi dodávateľmi, ako Katar či Alžírsko.
Navyše, spoločnosti v energeticky náročných odvetviach, ako chemický či oceliarsky priemysel, investovali miliardy do dekarbonizácie v prostredí vysokých nákladov a geopolitickej neistoty. Hoci to znie paradoxne, návrat lacného ruského plynu by tieto ich investície znehodnotil. Miliardy do dekarbonizácie investovali rovnako aj vlády v krajinách Európskej únii. Dá sa preto očakávať, že noví hráči, firmy aj vlády budú tieto svoje gigantické výdavky hájiť.
Mala by sa Európska únia opäť vo väčšej miere spoliehať na dovoz ruského plynu?
„To všetko naznačuje, že je rozumné očakávať značný odpor voči návratu ruského plynu, pretože v prípade, že sa do európskej hry s plynom vrátia lacnejšie molekuly, by mohli byť poškodené významné korporátne záujmy,“ píšu Goldthau a Vatansever vo svojej analýze.
Navyše, plyn bol podľa nich už od začiatku 21. storočia v Európe považovaný za prechodné palivo na ceste k dekarbonizácii. Udalosti z roku 2022 však úsilie Európy v prechode na obnoviteľné zdroje a zníženie závislosti na ruskom plyne ešte znásobilo. Myšlienka plynu ako „mosta“ energetickej transformácie stratila na príťažlivosti a v novom systéme je vnímaný už skôr ako „záložné palivo“.
Energetická mapa sa zásadne zmenila
Energetická mapa Európy sa tak od udalostí v roku 2022 zásadne zmenila. Predchádzajúca závislosť na ruskom plyne je teraz zanedbateľná, spoločnosti silne investujúce do ruských kontraktov sú oslabené a nová infraštruktúra dodávok vytvorila iné trajektórie „utopených nákladov“. A fokus úradov sa ešte výraznejšie presunul z plynu na zelenú energiu.
„Iste, nie všetky krajiny zdieľajú chuť vzdať sa ruského plynu. Slovensko a Maďarsko sú známe svojimi väzbami na Kremeľ a dychtivo si chcú udržať dodávky Gazpromu,“ píšu Goldthau a Vatansever s tým, že existujú rozdiely aj v prístupe ďalších krajín.
Celkovo je však podľa nich dynamiku, ktorá sa odvíja v novej politickej a ekonomickej realite európskeho plynu, ťažké odstrániť. „Čím dlhšie potrvajú, tým viac sa „zabehnuté cesty“ stanú pevnejšími a pre Rusko bude čoraz ťažšie vrátiť sa k pôvodnému stavu. Politika môže opäť vytvoriť priaznivé podmienky na návrat ruského plynu na európsky trh, no je pravdepodobné, že v ňom už nebude mať významné postavenie,“ dodávajú.