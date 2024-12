VOP registruje zvýšený počet sťažností na nové rozpočítavanie nákladov na teplo

Foto: pixabay.com/Etadly

Verejný ochranca práv (VOP) Róbert Dobrovodský zaznamenal v uplynulom období zvýšený počet podnetov od občanov týkajúcich sa nového spôsobu rozpočítavania nákladov na teplo v bytových domoch. Občania namietajú, že nový spôsob výpočtu je nevýhodný, keďže sú nútení prispievať na náklady obyvateľov napojených na centrálny systém vykurovania aj v prípade, že sami využívajú individuálne vykurovanie. Upriamila na to v piatok pozornosť Kancelária verejného ochrancu práv.

VOP si v danej súvislosti vyžiadal stanovisko Ministerstva hospodárstva (MH) SR, do ktorého gescie spadá nová vyhláška. Rezort hospodárstva zdôvodnil prijatie novely dlhoročnými skúsenosťami odborníkov a zdôraznil, že zohľadňuje fyzikálne vlastnosti súvisiace s prestupom tepla v bytových domoch. „Ako verejný ochranca práv môžem svoju pôsobnosť vykonávať len vo vzťahu k orgánom verejnej moci. Nemôžem teda preskúmavať konkrétne prípady rozpočítania nákladov na teplo, ktoré sú otázkou súkromnoprávnych vzťahov,“ vysvetlil ombudsman Róbert Dobrovodský.

Námietky občanov si podľa neho taktiež vyžadujú odborné posúdenie, ktoré nie je možné zo strany VOP vykonať. Pre vysoký počet podnetov mal však VOP oboznámiť MH s námietkami a požiadať rezort o písomné stanovisko. Podnety občanov spochybňujúce zákonnosť danej vyhlášky podstúpil ombudsman taktiež na posúdenie Generálnej prokuratúre SR.

Foto: freepik.com/freepik

VOP informoval, že v prípade danej vyhlášky ide o doposiaľ neukončený legislatívny proces. MH by malo v súčasnosti vyhodnocovať výhrady vznesené do 21. októbra 2024, pričom do tohto dátumu bolo možné posielať pripomienky k danému materiálu.„Občanom odporúčam, pokiaľ majú alebo budú mať v budúcnosti výhrady k zneniu vyhlášky, zasielať je potrebné ich priamo Ministerstvu hospodárstva SR, ktoré ich spolu s odborníkmi v tejto oblasti môže zanalyzovať a ako tvorca vyhlášky na ne reagovať prípadnou novelou,“ uzavrel verejný ochranca práv.