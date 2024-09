Vláda ustupuje energetikom: Osobitný odvod vypadol z konsolidačného balíčka, namiesto toho sa zvýšia dane!

Aktualizované Podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková a minister financií SR Ladislav Kamenický. Foto: SITA

Zavedenie osobitného odvodu pre energetické firmy by na návrh Ministerstva hospodárstva (MH) SR nemalo byť súčasťou konsolidačných opatrení. Toto rozhodnutie však bude musieť byť na základe požiadavky Ministerstva financií (MF) SR kompenzované dodatočnou úpravou sadzby dane z príjmu právnických osôb a zmenami pri vyplácaní dividend zo sektora energetiky. Informoval o tom v pondelok rezort hospodárstva.

Ten pritom zdôraznil, že zavedenie sektorovej dane by mohlo spôsobiť komplikácie, najmä z hľadiska konkurencieschopnosti domácich energetických podnikov a ich investičných aktivít.

„Táto dohoda medzi MH a MF navyše garantuje, že memorandum so Slovenskými elektrárňami nebude nutné otvárať a elektrárne tak budú naďalej schopné garantovať ceny elektriny pre domácnosti,“ doplnil rezort hospodárstva.

Ako konkrétne sa zmení zdaňovanie firiem po najnovšom oznámení rezortu hospodárstva, však jasné zatiaľ nie je. Ministerstvo len hovorí, že aj nové nastavenie udrží firmy konkurencieschopné. „Sadzba dane z príjmu právnických osôb aj po zvýšení, zostáva konkurencieschopná v porovnaní s väčšími ekonomikami EÚ, akými sú Nemecko, Francúzsko, Taliansko či Španielsko,“ uviedlo ministerstvo hospodárstva.

Podľa informácií Denníka N by mala firemná daň stúpnuť veľkým firmám na 24 percent a platiť by to malo od zdaniteľného príjmu päť miliónov eur. Tento pozmeňujúci návrh ku konsolidačnému balíčku už ohlásil na rokovaní hospodárskeho parlamentného výboru štátny tajomník ministerstva financií Radovan Majerský. V súčasnosti je sadzba dane z príjmov pre firmy vo výške 21 percent.

Konsolidačný balíček schválila vláda len pred necelými dvomi týždňami a aktuálne čaká na definitívne schválenie v parlamente. Jeho súčasťou malo byť aj zvýšenie osobitného odvodu pre energetické firmy. Ministerstvo financií vyčíslilo, že toto opatrenie zvýši príjmy štátu o 156 miliónov eur.