Plošná energopomoc končí: Ministri odklepli nové pravidlá pre budúci rok!

Energopomoc pre obyvateľov bude poskytovaná prostredníctvom určenia ceny v elektroenergetike, plynárenstve alebo tepelnej energetike a podmienok ich uplatnenia alebo prostredníctvom energopoukážok. Nárok na pomoc budú mať domácnosti, ktorých príjem bude nižší, ako stanoví nariadenie vlády. Vyplýva to z návrhu zákona o adresnej energopomoci, ktorý v stredu schválila vláda.
Kabinet Roberta Fica (Smer-SD) zároveň požiadal parlament o prerokovanie v skrátenom legislatívnom konaní.
„Cieľom návrhu zákona je zabezpečiť vhodný a primeraný právny a inštitucionálny rámec na poskytovanie pomoci so zvýšenými cenami energií (elektrina, plyn a teplo) energetickým domácnostiam v rozsahu a forme ustanovenej nariadením vlády,“ uviedlo Ministerstvo hospodárstva SR (MH) v dôvodovej správe k zákonu. Návrh zákona upravuje podmienky pre vznik a zánik práva na adresnú energopomoc, právne vzťahy pri poskytovaní adresnej energopomoci, práva a povinnosti subjektov pri poskytovaní adresnej energopomoci.
O tom, že kto má nárok na energopomoc, a v akej forme, bude domácnosti informovať MH elektronicky. Ten, komu nebola poskytnutá adresná energopomoc, môže túto skutočnosť namietať do 60 dní odo dňa, kedy vzniklo alebo malo vzniknúť právo na adresnú energopomoc, alebo odo dňa doručenia energopoukážky, ak sa namieta výpočet hodnoty energopoukážky.
Nariadením vlády bude stanovený okrem iného druh pobytu na adrese odberného miesta, ktorý musí spĺňať fyzická osoba tvoriaca energetickú domácnosť, rozsah údajov, z ktorých sa vypočíta príjem na účely výpočtu bonity energetickej domácnosti či podrobnosti o spôsobe výpočtu bonity energetickej domácnosti a výpočet koeficientu veľkosti energetickej domácnosti.
Ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) po rokovaní vlády spresnila, že ide o inštitucionálny a právny návrh zákona, ktorý definuje práva na vznik a zánik energetickej adresnej energopomoci a zároveň definuje práva aj povinnosti jednotlivých subjektov štátnej správy, ktoré budú spolupracovať na poskytnutí tejto adresnej energopomoci.
Nariadenie bude vláda podľa ministerky väčšinou schvaľovať na obdobie jedného roka. Na základe tohto zákona bude môcť vláda pred začiatkom kalendárneho roka vždy schváliť nariadenie, ktoré bude definovať podmienky, ktoré sa tak môžu z roka na rok meniť.
Tento rok je tak posledný, kedy sa na Slovensku uplatňuje plošná energopomoc. Lídri koalície už skôr informovali, že v budúcom roku sa pomoc s cenami energií bude dotýkať 90 % domácností. Ak by vláda nepokračovala v určitej forme pomoci, ceny energií pre domácnosti by stúpli o tretinu. Zachovanie cien pre drvivú väčšinu domácností však nebude zadarmo. Náklady na čiastočne obmedzenú energopomoc by mali dosiahnuť 435 miliónov eur.