Vláda rozbieha ďalší gigantický projekt: Na Ipli sa má vybudovať nová vodná elektráreň za miliardy eur! (foto)

Apetít súčasnej vlády rozbiehať obrovské energetické projekty pri plánovanej novej atómke v Jaslovských Bohuniciach nekončí. Ministerstvo životného prostredia avizuje výstavbu novej prečerpávajúcej vodnej elektrárne za takmer 2,4 miliardy eur.

Rezort životného prostredia pod vedením Tomáša Tarabu pokračuje vo svojej iniciatíve vybudovať na rieke Ipeľ veľkú prečerpávaciu vodnú elektráreň. Projekt za miliardy eur, ktorý má nadväzovať na existujúcu vodnú nádrž Málinec v okrese Poltár neďaleko Rimavskej Soboty, by mal dokonca dostať pečiatku strategickej investície. To by investorovi, ktorým je štátny podnik Vodohospodárska výstavba, výrazne zjednodušilo procesy pri stavbe.

Návrh na určenie zámeru ako strategickej investície aktuálne ministerstvo predložilo do skráteného pripomienkového konania. Odôvodňuje to „hroziacimi značnými hospodárskymi škodami“. O aké škody ide, však materiál nekonkretizuje. Ukončenie pripomienkového konania je tak stanovené na 10. februára, potrvá od 4. februára iba necelý týždeň. O určení projektu ako strategickej investície bude v konečnom dôsledku rozhodovať vláda.

Predložený materiál zároveň odkrýva na slovenské pomery doslova gigantický rozmer projektu. Ten totiž počíta s územnými zábermi v katastrálnom území Látky, Cinobaňa a Málinec, pričom celková plocha územia nevyhnutného rozsahu je takmer 8,4 milióna metrov štvorcových. Práce na projekte by mali trvať celú dekádu. Začať by mali už v prvom kvartáli tohto roka, plánovaný termín ukončenia prác je v decembri 2036. Celkové investičné náklady na projekt predstavujú až 2,386 miliardy eur bez dane z pridanej hodnoty.

Ministerstvo však zároveň ubezpečuje, že na tieto gigantické náklady nebude potrebné hľadať v rozpočte dodatočné zdroje. Financovať ich má z vlastných zdrojov, prípadne z úverov, investor, teda štátny podnik Vodohospodárska výstavba. „Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že investičný projekt nezakladá rozpočtovo nekryté vplyvy na rozpočet verejnej správy,“ píše ministerstvo.

Čo je prečerpávacia vodná elektráreň?

Prečerpávacia vodná elektráreň (PVE) je typ vodnej elektrárne, ktorý slúži na skladovanie energie vo forme vody, ktorá je prečerpaná medzi dvoma nádržami na rôznych výškových úrovniach. Hlavným cieľom je vyrovnávanie výkyvov v produkcií a spotrebe elektrickej energie.

Systém funguje na jednoduchom princípe: v čase, keď je nadbytok elektrickej energie (napríklad v noci, alebo keď je vysoká produkcia z obnoviteľných zdrojov ako sú solárne a veterné elektrárne), elektráreň využíva túto „lacnú“ elektrinu na prečerpanie vody z dolnej nádrže do hornej nádrže. Keď potom dopyt po elektrine stúpne (napríklad počas dňa alebo v prípade poklesu produkcie z iných zdrojov), voda je prepustená späť do dolnej nádrže cez turbíny, čím sa vyrobí elektrina.

Najväčšou prečerpávacou vodnou elektrárňou na Slovensku je v súčasnosti PVE Čierny Váh, ktorú prevádzkujú Slovenské elektrárne. Jej inštalovaný výkon predstavuje vyše 735 megawattov. Pre porovnanie, inštalovaný výkon jedného bloku atómovej elektrárne v Mochovciach predstavuje zhruba 470 megawattov. Ako takáto prečerpávacia vodná elektráreň vyzerá, si môžete pozrieť v našej galérii v tomto článku.

Samotný projekt počíta s využitím existujúcej vodnej nádrže Málinec, určenej hlavne pre vodárenské účely, a zároveň vybudovaním novej hornej nádrže Detvianska Huta v katastrálnom území Látky a Cinobaňa. Spojením týchto dvoch vodných diel má vzniknúť nová prečerpávajúca vodná elektráreň Málinec. „Vybudovaním hornej nádrže Detvianska Huta vznikne sekundárny hydroenergetický potenciál, ktorý prispeje k zvýšeniu energetickej bezpečnosti Slovenska,“ tvrdí v návrhu ministerstvo životného prostredia.

Zobraziť galériu (11) Nákres fungovania prečerpávacej vodnej elektrárne Čierny Váh. Foto: seas.sk

Súčasťou investičného projektu má byť aj inovácia a modernizácia spomínanej existujúcej vodárenskej nádrže Málinec pre potreby energetického využitia so zachovaním pôvodných účelov stavby. Tými sú predovšetkým zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou, protipovodňová ochrana a zabezpečenie minimálnych biologických prietokov. Pre vyvedenie výkonu nového energetického diela bude vybudované vysokonapäťové elektrické vedenie a rozvodňa v smere na Rimavskú Sobotu alebo na trase Horná Ždaňa, resp. Medzibrod. Súčasťou investičného projektu sú aj priame vyvolané investície na preložkách infraštruktúry, ako aj na novo budovaných obslužných alebo prieskumných stavbách.

Rezort životného prostredia projekt novej prečerpávajúcej vodnej elektrárne za takmer 2,4 miliardy eur odôvodňuje najmä zvyšovaním energetickej bezpečnosti Slovenska. „Po dostavbe by elektráreň poskytovala vyrovnávanie bilancií výroby a spotreby v elektrizačnej sústave s dodávkou v špičkách a s akumuláciou v čase prebytku elektriny. S ohľadom na situáciu v susedných krajinách ako Maďarsko a Poľsko by elektráreň mohla prispieť k stabilite regionálnej prenosovej sústavy,“ píše v materiáli. Aký by mal byť inštalovaný výkon tejto elektrárne, predložený materiál neuvádza.

Investičný projekt pritom podľa ministerstva vytvorí potenciál pre zvýšenie akumulovaného objemu vody pre vodárenské účely, ako aj priestor pre protipovodňovú ochranu, čo sú aktuálne funkcie vodnej nádrže Málinec. Rezort tiež ubezpečuje, že z pohľadu ochrany životného prostredia projekt nevytvorí žiadnu migračnú bariéru ani nezhorší vplyv na stavbu vodného útvaru, avšak na druhej strane zabezpečí využitie sekundárneho hydroenergetického potenciálu.