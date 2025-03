Vláda by mala pomôcť ľuďom znížiť spotrebu energií zateplením ich domov, uviedol Hajko

Člen Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) a ekonomický expert Jozef Hajko. Zdroj: TASR/Pavol Zachar

Ak chce vláda dotovať ceny energií, tak to musí byť na adresnej úrovni. Jedným z riešení, ako pomôcť ľuďom s vysokým pomerom výdavkov na energie, je znížiť ich spotrebu. Vláda by sa mala zamerať na podporu rekonštrukcie ich domov a bytov, a to napríklad na zatepľovanie. Upozornil na to opozičný poslanec z Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Jozef Hajko.

„Takéto peniaze by boli stopercentne rozumnejšie vynaložené ako plošné dotácie. Navyše by prispeli k obnove nehnuteľností a v starších domoch k ponuke nového bývania, ktoré je dnes pre mladé rodiny čoraz užším profilom,“ uviedol Hajko.

Dodal, že tento rok chce vláda dať na energodotácie vyše 300 miliónov eur, avšak pri rastúcich nákupných cenách plynu to bude možno aj 500 miliónov eur. Ak by vláda na budúci rok zostala pri plošnom dotovaní, tak by to podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť stálo štátny rozpočet 600 miliónov eur.

„Vo vláde to dobre vedia, ceny už budú musieť uvoľniť. Preto sa v zdôvodnení dnešného zákona odvolávajú na ešte vyššiu vyvolanú sumu 800 miliónov eur, aby svojich voličov postupne pripravovali na to, že trojročná éra veľkoryso dotovaných cien sa skončí,“ uzavrel Hajko.