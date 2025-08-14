Veľký prepad dodávok plynu z Česka: Slovensko v auguste mení energetické toky

Tok zemného plynu cez územie Slovenska zaznamenal v auguste výrazné medzimesačné rozdiely oproti polovici júla. Najväčší pokles nastal na vstupe z Českej republiky cez Lanžhot, kde sa by sa malo vo štvrtok prepraviť približne len 112.000 kubických metrov (m3), kým pred mesiacom to bolo vyše 12 miliónov m3. Medzimesačne tak došlo k poklesu o 99 %, vyplýva z údajov prevádzkovateľa prepravnej siete Eustream.
Významná zmena nastala aj na výstupe Budince smerom na Ukrajinu. Aktuálne prúdia na toto územie cez Slovensko približne 4 milióny m3 plynu denne, čo je o 54 % menej ako pred mesiacom, keď tok dosahoval takmer 8,74 milióna m3 plynu.
Naopak, vstup z Maďarska cez Veľké Zlievce zaznamenal výrazný nárast. Približne z 5,44 milióna m3 denne sa dostal na viac ako 8,63 milióna m3 v polovici tohto mesiaca, čo predstavuje medzimesačný rast o 59 %.
Cez rakúsky Baumgarten by malo aktuálne na Slovensko smerovať približne 1,62 milióna m3 plynu, čo je o necelých 10 % viac než v polovici júla, keď bola táto hodnota vo výške 1,48 milióna m3 plynu.