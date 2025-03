Väčšina Nemcov podporuje hľadanie trvalého úložiska jadrového odpadu

Ilustračné foto. Foto: unsplash.com/ Dan Meyers

Takmer dva roky po odpojení posledných atómových elektrární v Nemecku veľká väčšina obyvateľov podporuje hľadanie trvalého úložiska jadrového dopadu. Nemecké úrady už roky hľadajú geologicky bezpečné miesto na uloženie približne 27 000 kubických metrov jadrového odpadu, ktorý sa nahromadil za viac ako 60 rokov výroby energie z jadra. Informuje o tom agentúra DPA.

Berlín si stanovil termín do roku 2050 na určenie miesta, kde by sa nebezpečný rádioaktívny odpad mohol skladovať pod zemou jeden milión rokov. V prieskume, ktorého výsledky majú byť zverejnené v pondelok (10. 3.), sa 70 % respondentov vyjadrilo za pokračovanie tohto procesu, zatiaľ čo 19 % bolo proti a 11 % opýtaných neuviedlo žiadnu odpoveď. Podpora projektu stúpla na 75 % medzi tými, ktorí odmietajú výrobu energie z jadra v Nemecku, v porovnaní so 69 % tých, ktorí si myslia, že krajina by ju mala obnoviť. Reprezentatívny celoštátny prieskum sa uskutočňuje každé dva roky z poverenia Spolkového úradu pre bezpečnosť nakladania s jadrovým odpadom (BASE).

Prezident BASE Christian Kühn interpretoval výsledky prieskumu ako dôkaz pretrvávajúcej podpory procesu hľadania napriek kritike zo strany niektorých politikov počas kampane pred nedávnymi parlamentnými voľbami . Napríklad Markus Söder, líder bavorskej Kresťanskosociálnej únie vyzval na prehodnotenie procesu s odôvodnením, že Spojené štáty „čoraz viac vyvíjajú reaktory“, ktoré sa zameriavajú na vysokú mieru opätovného použitia palivových tyčí.

Návrh má podporu obyvateľstva

„Prieskum jasne ukazuje, že ľudia v Nemecku v drvivej väčšine podporujú hľadanie úložiska. Politický konsenzus, ktorý viedol k vedecky podloženému a celoštátnemu hľadaniu úložiska, má naďalej podporu obyvateľstva,“ povedal Kühn. Prieskum však tiež ukázal, že súhlas ľudí čiastočne závisí od toho, ako dlho bude trvať určenie miesta, poznamenal Kühn. „Preto sa hľadanie úložiska musí urýchliť, aby sa zachovala dlhodobá akceptácia,“ dodal.

Snímka chladiarenských veží 1. a 2. bloku jadrovej elektrárne po ukončení studenej hydroskúšky 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce 23. augusta 2018. Foto: TASR

Na začiatku 21. storočia ešte približne štvrtina elektrickej energie v Nemecku pochádzala z jadrových reaktorov. Po havárii reaktora v japonskej Fukušime v roku 2011 sa začalo urýchlené vyraďovanie. Posledné tri jadrové elektrárne boli odstavené v polovici apríla 2023.