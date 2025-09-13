V Európe pribudne prvý malý modulárny jadrový reaktor: Postavia ho u nášho suseda! (foto)

Poľsko urobilo veľký krok smerom k čistejšej energetike. Štátna energetická spoločnosť Orlen oznámila, že v meste Włocławek postaví prvý malý modulárny jadrový reaktor (SMR) typu BWRX-300. Zároveň pôjde o prvú elektráreň tohto druhu v Európe a projekt, ktorý sa zatiaľ nikde na svete nepodarilo uviesť do komerčnej prevádzky.
Ako informujú portály Euronews, Interesting Engineering a Notes from Poland, na výstavbe sa bude podieľať spoločný podnik Orlen Synthos Green Energy (OSGE). V ňom budú mať rovnaký 50-percentný podiel Orlen aj súkromná firma Synthos Green Energy miliardára Michała Sołowowa.
Dohoda vznikla po viac ako roku náročných rokovaní o tom, kto bude mať kontrolu nad využívaním technológie. Synthos má totiž exkluzívne práva na nasadenie SMR reaktorov v niektorých európskych krajinách, zatiaľ čo OSGE získalo práva výlučne pre Poľsko.
Podľa generálneho riaditeľa Orlenu Ireneusza Fąfaru zabezpečilo partnerstvo priamy prístup k americkej technológii a zároveň zaručilo, že Orlen bude mať rozhodujúce slovo pri strategických otázkach. „Budujeme energiu zajtrajška. Európsky prvý malý BWRX-300 jadrový reaktor bude stáť v Poľsku,“ vyhlásil Fąfara.
Reaktor BWRX-300, vyvinutý spoločnosťou GE Hitachi Nuclear Energy, má výkon 300 MW a patrí medzi najpokročilejšie SMR riešenia na svete. Využíva pasívne bezpečnostné systémy, ktoré zvyšujú odolnosť voči haváriám, a je založený na dizajne už certifikovanom americkou jadrovou komisiou.
Jeho výhodou je nižšia cena a rýchlejšia výstavba vďaka prefabrikovaným modulom, ktoré sa vyrábajú vo fabrikách a na mieste sa len inštalujú. Podobný reaktor sa chystá stavať aj Kanada v Ontáriu, pričom tento projekt má slúžiť ako referenčný príklad aj pre Poľsko. Podľa Orlenu umožní táto technológia rýchlejšiu a lacnejšiu výstavbu ako tradičné veľké jadrové bloky, pričom poskytne stabilný, bezuhlíkový zdroj energie.
Od uhlia k jadru
Poľsko je dnes stále jedným z najväčších spotrebiteľov uhlia v Európe. Podľa think-tanku Forum Energii až 87 percent uhlia spotrebovaného domácnosťami v celej EÚ v roku 2019 pripadalo na Poľsko. Preto sa vláda rozhodla postupne odkloniť od fosílnych palív a v roku 2023 schválila výstavbu 24 malých reaktorov v šiestich lokalitách.
Włocławek je prvou z nich, kde sa začnú prípravné práce. Ministerstvo životného prostredia už vydalo rozhodnutia umožňujúce detailné štúdie a posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Cieľom Orlenu je mať do roku 2035 v prevádzke minimálne dva reaktory s celkovým výkonom 0,6 GW.
Chceli by ste, aby takýto jadrový reaktor postavili aj na Slovensku?
Hoci SMR technológia sľubuje rýchlejší a flexibilnejší spôsob, ako rozšíriť jadrovú kapacitu, nikde na svete zatiaľ nebola nasadená komerčne. Kritici preto upozorňujú, že projekty môžu narážať na oneskorenia, legislatívne bariéry aj vyššie náklady, než sa pôvodne predpokladalo.
Diskusie vyvoláva aj geopolitický rozmer. Keďže za technológiou stoja americké firmy, Poľsko sa ešte viac energeticky naviaže na USA. Na druhej strane projekt už získal podporu amerických štátnych agentúr, ktoré prisľúbili finančnú pomoc až do výšky 4 miliárd dolárov.
Ak sa projekt vo Włocławku podarí, Poľsko sa stane prvou krajinou v Európe, ktorá uvedie do prevádzky malý modulárny reaktor. Môže tak získať kľúčové know-how a pozíciu lídra v nasadzovaní novej generácie jadrovej energetiky. Pre krajinu, ktorá je dnes závislá od uhlia, by to bol historický zlom.