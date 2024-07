V Česku pribúdajú nelegálne odbery elektriny: Vzrástli až o 12 percent

Foto: pixabay.com/Pexels

V posledných rokoch sa ich počet zvýšil až o 12 percent, nárast navyše zrejme bude ďalej pokračovať. Väčšinou ide o dôsledok zdražovania energií a konca dlhodobých fixácií s nízkymi cenami. V mnohých prípadoch ide o prácu organizovaných skupín. ČTK to oznámila spoločnosť NTL Forensics, ktorá sa okrem iného zaoberá aj odhaľovaním neoprávnených odberov na území domácich distribútorov.

Nárast počtu nelegálnych odberov podľa spoločnosti koreluje s výrazným zdražením energií z posledných rokov. Hoci energie v poslednom roku skôr zlacňujú, cena za megawatthodinu elektriny je v súčasnosti stále takmer dvojnásobná oproti roku 2020. Mnohí spotrebitelia navyše zdražovanie pociťujú až s oneskorením, pretože im postupne končia dlhodobé fixácie za staré ceny.

Podľa NTL Forensics tak v posledných rokoch počet situácií, keď niektorí odberatelia rôznymi spôsobmi pretáčajú svoje meracie zariadenie, aby nevykazovalo správnu hodnotu spotrebovanej elektriny, vzrástol o desať až 12 percent.

Nejde pritom len o individuálne prípady

„V Česku aj zahraničí už dlhší čas funguje organizovaná skupina, ktorá spotrebiteľom čierne odbery sprostredkúva. Využíva ľudí, ktorí sa snažia ušetriť na účtoch napríklad za elektrinu, a zabezpečujú pre nich stáčanie meradiel v domácnostiach,“povedal prevádzkový riaditeľ NTL Forensics Karol Vaniš. Skupina sa podľa neho správa ako profesionálna zločinecká organizácia, pričom pre klientov môže predstavovať zdanlivo dôveryhodný spôsob, ako ušetriť na nákladoch za elektrinu, plyn aj vodu.

Vaniš zároveň varoval, že ak sa meracie zariadenie na spotrebu energií raz stočí, už nikdy nebude vykazovať spotrebu správne a distribútori podvod objavia. „Ľudia, ktorí tejto skupine naletia, sa od nich stávajú v podstate závislí a je len otázka času, kým sa na zásah do meradla príde,“ dodal Vaniš.

Na distribučnom území skupiny ČEZ a EG.D sa ročne vykoná vyše 14 000 kontrol a podľa NTL Forensics v minimálne tretine prípadov sa preukáže nelegálny odber. Technici majú podľa firmy množstvo ukazovateľov, či bolo do meradla zasiahnuté a či vykazuje iné hodnoty, ako by malo. „Na plombách, ktoré zaručujú, že do elektromeru nikto nezasiahol, je umiestnených niekoľko viditeľných aj neviditeľných znakov, podľa ktorých kontrolór pozná, že je niečo zle. Vytvoriť falzifikát je tak prakticky nemožné. Na kontrolu zásahu do meradla sa ale používa aj celý rad ďalších postupov,“opísal Vaniš. Česko je v rámci ochrany pred nelegálnymi odbermi podľa neho na špičke Európy.

Odhadované straty z neoprávnených odberov je podľa firmy zložité odhadovať. V nasledujúcich rokoch by sa však malo meranie spotreby spresniť. Do júna 2027 majú byť všetky odberné miesta so spotrebou nad šesť megawatthodín ročne vybavené tzv. šikovnými meradlami, ktoré by mali tok energie merať v reálnom čase a zaznamenávať každých 15 minút.