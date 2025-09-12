USA vyzývajú Slovensko a Maďarsko: Skoncujte s ruským plynom, prejdite na americký LNG!

Minister energetiky USA Chris Wright vyzval v piatok Slovensko a Maďarsko, ktoré naďalej nakupujú fosílne palivá z Ruska, aby prestali brojiť proti snahám EÚ o ukončenie energetickej závislosti od Ruska do roku 2027 a aby namiesto toho nakupovali energonosiče zo Spojených štátov. TASR o tom informuje podľa správy magazínu Politico.
Wright tento týždeň navštívil Brusel, kde rokoval o možnostiach zvýšenia dovozu amerického LNG do Európy a odstrihnutia Ruska od prísunu peňazí na financovanie vojny na Ukrajine. Doplnil, že pre Európu by bolo lepšie, keby si zabezpečila dodávky „od svojich priateľov“.
Na otázku Politica, či by krajiny ako Slovensko a Maďarsko, ktoré odmietajú snahy Európskej komisie postupne sa odpojiť od dovozu plynu z Ruska, mali konečne prestať s obchodnými kontaktmi s Kremľom, Wright odpovedal „jednoznačne áno“.
„Čím viac obmedzíme schopnosť Ruska financovať túto vražednú vojnu, tým lepšie pre nás všetkých. Takže odpoveď na vašu otázku je: jednoznačne áno,“ dodal.
Wright zároveň vyzval európske krajiny, aby hľadali alternatívne možnosti k ruským jadrovým technológiám, a to buď v USA, alebo v samotnej EÚ.
Vo štvrtok (11. 9.) Súdny dvor Európskej únie rozhodol, že Komisia nemala povoliť Maďarsku poskytnutie štátnej pomoci na financovanie rozšírenia jadrových zariadení s podporou Ruska.
Maďarský premiér Viktor Orbán dlhodobo podporuje projekt jadrovej elektrárne Paks II v partnerstve s ruským Rosatomom.