USA v januári vyviezli 11,74 miliardy kubických metrov LNG

Spojené štáty v januári vyviezli približne 11,74 miliardy kubických metrov (m3) skvapalneného zemného plynu (LNG). V porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka to predstavuje nárast o 4,7 % a zároveň najvyššiu úroveň od decembra 2023. Informuje agentúra TASS, ktorá v utorok zverejnila údaje federálneho ministerstva energetiky.

Do Európy smerovalo 86 % celkového vývozu amerického LNG, čo bol doteraz najvyšší podiel. Hlavným odberateľom bolo Turecko, ktoré v januári nakúpilo približne dve miliardy kubických metrov LNG. Na druhom mieste bolo Spojené kráľovstvo (1,77 miliardy m3), Francúzsko (1,4 miliardy m3), Holandsko (1 miliarda m3) a Španielsko (0,86 miliardy m3). Na tieto krajiny pripadlo zhruba 60 % všetkých dodávok z USA. Podiel Ázie na celkovom vývoze LNG zo Spojených štátov v januári klesol na 8,40 %, pričom v decembri 2024 to bolo 17,6 %. Zvyšné dodávky smerovali do Latinskej Ameriky a Afriky.