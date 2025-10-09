USA uvalili sankcie na kľúčového dodávateľa energií v Srbsku: Ohrozené sú dodávky plynu a palív

Foto: SITA/AP
Foto: SITA/AP
TASR

Spojené štáty uvalili sankcie na spoločnosť NIS, ktorá je v ruských rukách a je hlavným dodávateľom plynu a motorových palív v Srbsku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.

Srbsko je takmer úplne závislé od dodávok ruského plynu a ropy, ktoré transportuje predovšetkým cez ropovody a plynovody v Chorvátsku a ďalších susedných štátoch. Plyn potom distribuuje spoločnosť NIS, ktorej väčšinovým vlastníkom je ruský štátny ropný monopol Gazpromnefť.

NIS vo štvrtok oznámila, že sa jej nepodarilo dosiahnuť ďalšie odloženie sankcií USA, čo by mohlo ohroziť jej snahy o zabezpečenie dodávok ropy a plynu v dlhodobejšom horizonte.

„Špeciálna licencia od amerického ministerstva financií, ktorá umožňuje nerušené prevádzkové činnosti, ešte nebola predĺžená,“ uviedla spoločnosť NIS vo svojom vyhlásení. Dodala, že má dostatočné zásoby, aby mohla pokračovať v prevádzke pre zákazníkov ešte dlhší čas.

Spoločnosť tiež uviedla, že na čerpacích staniciach NIS môžu nastať problémy s platbami zahraničnými bankovými kartami, ale dodala, že hotovostné platby sa budú akceptovať.

Úrad pre kontrolu zahraničných aktív amerického ministerstva financií pôvodne uvalil sankcie na ruský ropný sektor 10. januára a firme Gazpromnefť dal lehotu na to, aby vystúpila z NIS, čo sa však nestalo.

NIS prevádzkuje jedinú ropnú rafinériu v Srbsku a pokrýva približne 80 % spotreby nafty a benzínu v krajine a 90 % alebo viac spotreby leteckého paliva a ťažkého vykurovacieho oleja. Najväčším akcionárom v NIS je ruská Gazpromnefť, ktorá vlastní 44,9 %. Ďalších 11,3 % patrí investičnej divízii Gazpromu. Srbská vláda kontroluje 29,9 %. Firma je tak jedným z posledných zostávajúcich ropných aktív Ruska v Európe.

Viac o téme: energetika , Gazpromnefť , NDS , plyn , ropné produkty , Rusko , Srbsko

