USA lámu rekordy v exporte LNG: Dve tretiny plynu prúdili v auguste do Európy

Spojené štáty vyviezli minulý mesiac rekordný objem skvapalneného zemného plynu (LNG). Rovnako ako v predchádzajúcich mesiacoch, aj v auguste najväčší podiel z celkového objemu smeroval do Európy. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá zverejnila predbežné údaje finančnej spoločnosti LSEG.
USA exportovali v auguste 9,33 milióna ton LNG. Prekonali tak predchádzajúci mesačný rekord, ktorý zaznamenali v apríli, keď vývoz dosiahol 9,25 milióna ton. Na porovnanie, v júli export predstavoval 9,1 milióna ton.
Americký export LNG opätovne potiahla Európa, kam v auguste smerovali dve tretiny z celkovo vyvezeného množstva skvapalneného plynu. USA vyviezli do Európy minulý mesiac 6,16 milióna ton, čo predstavuje 66 % z celkového objemu. V júli smerovalo do Európy z USA 5,25 milióna ton LNG.