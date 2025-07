USA chcú 100-percentné clá na ruskú ropu: Vyvíjajú tlak na Európu, aby sa pridala

Vyústenie ropovodu Družba v rafinérii Slovnaft v Bratislave. Foto: TASR

Spojené štáty budú naliehať na svojich európskych spojencov, aby nasledovali príklad Washingtonu, ak zavedie 100-percentné clo na ruskú ropu, vyhlásil v pondelok americký minister financií Scott Bessent. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.

„Nevieme, aká bude lehota, či to bude desať, 30 alebo 50 dní, ale každá krajina, ktorá nakupuje sankcionovanú ruskú ropu, bude podliehať až 100-percentným sekundárnym clám. Teraz sa americký Senát zhoduje s prezidentom Donaldom Trumpom, že clá sú prostriedkom na dosiahnutie politických cieľov. To je revolučné. Prezident Trump tu zmenil diskusiu,“ povedal Bessent. „Vyzval by som európskych spojencov, aby nás nasledovali, ak zavedieme sekundárne clá,“ dodal.

Americký prezident Trump 14. júla vyhlásil, že Spojené štáty zavedú dovozné clá vo výške približne 100 % voči Rusku a jeho obchodným partnerom, ak Moskva neukončí konflikt na Ukrajine do 50 dní.