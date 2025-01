USA by podľa ruských expertov mohli do roku 2030 zdvojnásobiť vývoz LNG

Foto: SITA/AP

Spojené štáty by mohli do roku 2030 zdvojnásobiť svoj vývoz skvapalneného zemného plynu (LNG), pričom približne polovica tohto objemu by mala smerovať do Európy. Informuje správa agentúry TASS, ktorá sa odvolala na ruských expertov na medzinárodné energetické trhy.

„Celkový vývoz LNG z USA by sa mohol do roku 2030 minimálne zdvojnásobiť na 190 miliónov ton ročne. To by umožnilo USA zvýšiť svoj podiel na medzinárodnom obchode s LNG zo súčasných 22 % na viac ako 30 %,“ uviedol vo štvrtok Alexej Belogorjev, riaditeľ oddelenia výskumov v ruskom Inštitúte pre energetiku a financie. „Kanada a Mexiko by mohli do roku 2030 pridať ďalších 25 miliónov ton LNG ročne zo súčasnej takmer nulovej úrovne,“ dodal.

Kanada a Mexiko zaznamenajú podľa ruských odborníkov maximálny nárast kapacít pravdepodobne v rokoch 2026 a 2027, zatiaľ čo v Spojených štátoch by mali do roku 2030 pribúdať pomerne stabilným tempom v rozsahu 12 až 18 miliónov ton ročne.

„Koľko z tohto objemu pôjde do Európy, je ťažké povedať vzhľadom na veľký podiel spotového predaja, regionálne cenové arbitráže a neistotu týkajúcu sa dlhodobého dopytu po LNG v samotnej Európe. Je pravdepodobné, že až 50 % všetkého severoamerického vývozu v rokoch 2025 až 2030 bude orientovaných najmä na Európu, ale koľko LNG sa do Európy dostane, závisí od mnohých faktorov,“ priblížil Belogorjev.