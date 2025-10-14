ÚRSO znižuje tarify na elektrinu pre rok 2026: Slovenský priemysel čaká konkurenčná výhoda

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) sa rozhodol znížiť tarify za prenos elektriny na rok 2026. Vďaka tomu môžu slovenské firmy rásť a lepšie konkurovať v Európe aj vo svete, informoval v utorok úrad.
„Týmto cenovým rozhodnutím prispievame k stabilnému podnikateľskému prostrediu. Vďaka novým tarifám bude slovenský priemysel môcť lepšie konkurovať na európskom aj globálnom trhu a podporí sa tak rast slovenskej ekonomiky,“ uviedol predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.
Úrad priblížil, že vďaka dôslednému vykonávaniu regulačných povinností a precíznemu preverovaniu podkladov dosiahol zníženie tarify za rezervovanú kapacitu o takmer 10 % oproti roku 2025, na hodnotu 20.078,207 eura za megawatt za rok. Tarifa za prenesenú elektrinu klesla o viac ako 4 % na úroveň 1,8542 eura za megawatthodinu (MWh). Tarifa za straty zostáva oproti roku 2025 takmer nezmenená, vo výške 1,6746 eur/MWh.
Cenové rozhodnutie je podľa úradu výsledkom aktívnej odbornej spolupráce ÚRSO so spoločnosťou Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS), ktorá akceptovala argumenty regulátora. ÚRSO by tak mal pokračovať v implementácii nových regulačných nástrojov, ktoré zohľadňujú vývoj na európskom trhu a podporujú efektívnosť prevádzkovateľov sústav.