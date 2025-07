ÚRSO mení výpočet ceny elektriny: Nové pravidlá znížia účty domácnostiam už od augusta

Foto: freepik.com/freepik

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) začal z vlastnej iniciatívy konania týkajúce sa zmien prevádzkových poriadkov Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy (SEPS) a Organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, ktoré majú pri dodávkach elektriny upraviť spôsob výpočtu zúčtovacej ceny odchýlky. Dôvodom je potreba minimalizovať negatívne dôsledky po zapojení SEPS do európskych platforiem na cezhraničné obstarávanie regulačnej energie Picasso a Mari koncom roka 2024, uviedol v utorok ÚRSO.

„Úrad sa rozhodol zakročiť proti špekuláciám obchodníkov na trhu s elektrinou tým, že ich prinúti platiť za každú chybu v ich odhadoch spotreby alebo výroby. Praktickým výsledkom pre občanov SR bude zníženie platieb za odchýlku, ktorá je priamo súčasťou samotnej koncovej ceny elektriny. Tieto zmeny sa preto vo finále pozitívne prejavia aj v cenách elektriny pre naše domácnosti i priemysel,“ uviedol predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.

Úrad od spustenia platforiem pozorne monitoruje vývoj cien odchýlky a zaznamenal viacero negatívnych vplyvov. Najvážnejším problémom je nárast systémovej odchýlky do kladného smeru spôsobený špekulatívnym správaním subjektov.

Odchýlka vzniká, keď subjekt dodá do sústavy alebo z nej odoberie iné množstvo elektriny, než pôvodne zmluvne nahlásil. Sústava to musí okamžite kompenzovať – a to niečo stojí. „Nové pravidlá úradu zabezpečia, že subjekty budú povinné uhradiť platby za každú spôsobenú odchýlku – bez ohľadu na jej smer,“ dodal Holjenčík. ÚRSO predpokladá účinnosť týchto opatrení od 1. augusta tohto roka.