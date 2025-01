Úrad pre reguláciu sieťových odvetví: Regulačný úrad určoval ceny plynu na rok 2025 už podľa novej vyhlášky

Foto: TASR

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pod vedením jeho predsedu Jozefa Holjenčíka vypracoval počas roka 2024 nový vykonávací predpis pre oblasť cenovej regulácie v plynárenstve. Podľa tejto vyhlášky sa už vykonávala cenová regulácia v plynárenstve na rok 2025. Uviedol to Radoslav Igaz, hovorca regulačného úradu. „Vo vyhláške úrad okrem iného nastavil aj nové referenčné obdobie, v ktorom sa sleduje vývoj denných cien plynu produktu EEX The Natural Gas Futures. Priemer týchto cien je základom výpočtu cien za dodávku plynu pre zraniteľných odberateľov plynu.

Referenčné obdobie bolo skrátené na obdobie október t-2 až jún t-1,“ priblížil Holjenčík. Úrad zároveň informoval, že 26 cenových konaní v oblasti cien za dodávku plynu pre zraniteľných odberateľov na rok 2025 bolo ukončených do konca novembra 2024. ÚRSO zároveň začal v poslednom štvrťroku 2024 okrem cenových konaní za dodávku plynu zraniteľným odberateľom aj tri cenové konania vo veci schválenia ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu. „Pri dodávke plynu sa menili cenové rozhodnutia na rok 2025 na základe zmeny maximálnej ceny za dodávku plynu, ktorá vstupovala do výpočtu maximálnych sadzieb za odobratý plyn na rok 2024.

Pri cenách za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu sa menili cenové rozhodnutia na základe zmeny ekonomických parametrov týkajúcich sa ceny plynu na krytie strát a vlastnej spotreby v distribučnej sieti a zmien v množstvách distribuovaného plynu,“ podčiarkol predseda ÚRSO. Igaz dodal, že regulačný úrad v nadväznosti na vydané cenové rozhodnutie pre prevádzkovateľa distribučnej siete SPP – distribúcia začal v januári 2025 cenové konania o zmene cenových rozhodnutí s 11 prevádzkovateľmi lokálnych distribučných sietí.