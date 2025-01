Úrad pre reguláciu sieťových odvetví aktuálne nevidí dôvod na uznanie dodatočných nákladov pre výrobcov tepla

Foto: pixabay.com/Etadly

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) sleduje situáciu v dodávkach plynu po zastavení tranzitu zemného plynu cez Ukrajinu. Viacerí výrobcovia tepla totiž dostali od Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) oznámenie o vzniku dodatočných nákladov z dôvodu zmeny pôvodnej prepravnej trasy na prepravnú trasu z nemeckého obchodného bodu THE. ÚRSO zatiaľ nezaznamenal toky plynu cez prepravné body, ktoré by zmenu preukazovali, uviedol v piatok úrad.

„Úrad pozorne sleduje na dennej báze toky zemného plynu v slovenskej prepravnej sieti a od začiatku roku 2025 nezaznamenal toky plynu cez vstupné body prepravnej siete, ktoré by preukazovali, že nákup plynu sa uskutočňuje prostredníctvom prepravnej trasy z nemeckého obchodného bodu THE, t. j. úrad k dnešnému dňu nezistil výraznú zmenu ekonomických parametrov, z ktorých sa vychádzalo pri určení ceny alebo schválení ceny v cenovom konaní, a teda nezistil dôvod na zmenu vydaného cenového rozhodnutia,“ priblížil predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.

ÚRSO pripomenul, že dodávateľ plynu by mal regulovanému subjektu preukázať zodpovedajúcu výšku nákladov na prepravu plynu spojenú so zmenou prepravnej trasy plynu, ako aj zdokladovať, že nákup plynu na zabezpečenie dodávky plynu pre regulovaný subjekt sa uskutočňuje prostredníctvom nemeckého obchodného bodu THE.

Podľa informácií v oznámení dodávateľa plynu o uplatnení ceny za služby, ktoré súvisia s prepravou plynu podľa prepravnej trasy z nemeckého obchodného bodu THE, dodatočné náklady na prepravu plynu od začiatku januára vznikli v dôsledku nepredĺženia zmluvy na prepravu zemného plynu cez územie Ukrajiny a následného zastavenia toku zemného plynu cez vstupný bod Veľké Kapušany. Na zabezpečenie dostatočného množstva zemného plynu pre spotrebiteľov plynu prišlo podľa SPP k zmene medzinárodných prepravných trás zemného plynu, konkrétne z pôvodnej prepravnej trasy na prepravnú trasu z nemeckého obchodného bodu THE. Z verejne dostupných informácií spoločnosti Eustream však vyplýva, že plyn sa na Slovensko v súčasnosti dováža takmer výhradne z Maďarska cez Veľké Zlievce.ÚRSO dodal, že situáciu naďalej monitoruje a v prípade potreby bude o ďalšom postupe regulované subjekty informovať.