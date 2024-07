Ukrajinský zákaz pre Lukoil môže silno dopadnúť na Maďarsko, píše Politico

Foto: pixabay.com/MeszarcsekGergely

Ukrajinský zákaz prepravy ropy ruskej spoločnosti Lukoil cez ukrajinské územie môže mať výrazný dopad na Maďarsko. V krajine, ktorá pokrýva 70 percent svojej spotreby ropy dovozom z Ruska, hrozí výrazný nárast cien a výpadky prevádzok. Problémy by mohli nastať v priebehu niekoľkých týždňov, napísal v sobotu server Politico s odvolaním sa na oslovených analytikov. Ukrajinské opatrenie sa dotýka aj Slovenska.

Zhruba polovicu maďarského dovozu ropy z Ruska tvoria nákupy od firmy Lukoil. „Ukrajinské opatrenia môžu vytvoriť závažnú situáciu (v Maďarsku),“ uviedla poľská analytička Ilona Gizińská z varšavského Strediska pre východné štúdiá. Podľa nej v krajine hrozí výrazný nárast cien pohonných látok aj nedostatok ropy pre niektoré prevádzky. Problémy by sa podľa nej mohli prejaviť v poriadku týždňov.

Maďarský minister zahraničia Péter Szijjártó v piatok povedal, že ukrajinský zákaz by mohol v dlhodobej perspektíve ohroziť maďarskú energetickú bezpečnosť. Riešenie sa s ukrajinskými úradmi zatiaľ nepodarilo nájsť. „Sme schopní situáciu stabilizovať dočasnými riešeniami, ale to nebude stačiť ani v blízkej budúcnosti,“ uviedol Szijjártó podľa agentúry Reuters.

Budapešť teraz musí hľadať alternatívne dodávky. V krátkodobej perspektíve sa môže spoľahnúť na svoje strategické rezervy. Szijjártó už rokoval so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom o možnosti, že by Maďarsko kupovalo ropu od iných ruských spoločností, na ktoré Ukrajina neuplatňuje svoj zákaz. Maďarsko by mohlo tiež posilniť dodávky ropy z ropovodu Adria, ktorý vedie z Chorvátska.

Zákaz sa dotkol aj dodávok Lukoilu pre Slovensko

Ukrajinský zákaz sa dotkol aj dodávok Lukoilu pre Slovensko. Rafinéria spoločnosti Slovnaft prechádza na alternatívnych dodávateľov.

Obmedzenia sa týkajú južnej vetvy ropovodu Družba, ktorá vedie cez Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do Českej republiky. Hlavnými ruskými vývozcami ropy touto cestou sú firmy Rosnefť, Lukoil a Tatnefť. Zákaz Ukrajina uplatňuje len na Lukoil, nie je však vylúčené, že by ho mohla rozšíriť aj na ďalšie ruské firmy.