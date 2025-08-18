Ukrajinský útok zastavil ruskú ropu: Stopku hlási Slovensko aj Maďarsko, padli tvrdé slová!

Na Slovensko neprúdi ropa z Ruska, dôvodom je ukrajinský útok na transformátorovú stanicu ropovodu vedúcu na maďarské územie. Na svojom facebookovom účte to dnes povedal maďarský minister zahraničia Péter Szijjártó. Prerušenie dodávok ropovodom Družba neskôr ohlásil aj slovenský prepravca ropy Transpetrol, podľa ktorého je problém mimo slovenského územia.
Ukrajinský minister zahraničia Andrij Sybiha maďarskému ministrovi odkázal, nech sa jeho krajina sťažuje Rusku. Szijjártó mu ale pripomenul, že Maďari Ukrajine posielajú elektrinu.
Maďarský minister nešpecifikoval čas ani miesto útoku. Napísal, že hovoril s ruským námestníkom ministra energetiky Pavlom Sorokinom a ten mu oznámil, že odborníci pracujú na obnove transformátorovej stanice. Nie je ale jasné, kedy budú dodávky obnovené, uviedol podľa Szijjárta ruský minister.
Maďarsko „teraz môže posielať sťažnosti“ Moskve, a nie Kyjevu, napísal Sybiha na sieti X bez toho, aby útok potvrdil, alebo vyvrátil. „Je to Rusko, nie Ukrajina, kto túto vojnu začal a odmieta ju ukončiť. Maďarsku sa už roky hovorí, že Moskva je nespoľahlivým partnerom. Napriek tomu Maďarsko vynaložilo všetko úsilie, aby si svoju závislosť od Ruska zachovalo,“ napísal ukrajinský minister.
Ukrajina sa už viac ako tri roky bráni ruskej vojenskej invázii. Vláda v Budapešti hovorí, že od invázie ruských vojsk na Ukrajinu z februára 2022 udržiava s Moskvou pragmatické vzťahy. To však vytvára napätie s niektorými spojencami v Európskej únii, ktorí chcú voči Rusku zaujať tvrdší postoj.
Malo by Slovensko aj naďalej odoberať ruskú ropu?
Ruská ropa prúdi ropovodom Družba cez Bielorusko a Ukrajinu do rafinérií v Maďarsku a na Slovensku. „Spoločnosť Transpetrol registruje prerušenie dodávok ropy na Slovensko prostredníctvom ropovodu Družba,“ cituje firmu agentúra Reuters. „Naša spoločnosť nemá k dispozícii žiadne ďalšie informácie o dôvode prerušenia, ktoré je mimo územia Slovenskej republiky. Preprava ropy cez slovenské územie je zabezpečená a vykonávaná v súlade s čerpacím plánom,“ dodala.
Szijjártó vlani uviedol, že Družba zostane pre Maďarsko hlavnou trasou pre dovoz ropy. Maďarský minister dnes tiež obvinil Kyjev, že útokom na energetickú bezpečnosť Maďarska sa snaží vtiahnuť Budapešť do vojny na Ukrajine.
Dnešné pozastavenie dodávok ropy do Maďarska prichádza po dočasnom zastavení v minulom týždni, píše Reuters. Ukrajinská armáda 13. augusta oznámila, že jej drony zasiahli ropnú čerpaciu stanicu v západoruskom Brjansku.
Ukrajina vlani v lete zastavila tranzit ropy od ruskej spoločnosti Lukoil do Maďarska a na Slovensko. Ukrajinci si túto firmu pridali na sankčný zoznam, čím potom odôvodňovali, prečo nemôžu tranzit umožniť. Maďarsko vtedy postup Ukrajiny označilo za vydieranie.