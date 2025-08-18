Ukrajinský útok prerušil tok ropy cez Družbu: Slovensko a Maďarsko čakajú na obnovenie dodávok

Ukrajinská armáda potvrdila, že vykonala útok na čerpaciu stanicu v ruskej Tambovskej oblasti, ktorý viedol k prerušeniu prepravy ropy cez ropovod Družba aj na Slovensko. TASR o tom informuje podľa správy stanice Sky News.

O útoku predtým informoval maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, ktorý ho označil za neprijateľný a poburujúci, keďže sa podľa neho terčom stala energetická bezpečnosť Maďarska. Jeho ukrajinský náprotivok Andrij Sybiha mu následne odkázal, aby sťažnosti na podobné záležitosti adresoval „svojim priateľom“ v Rusku, ktoré pred viac než tromi napadlo Ukrajinu, a nie Kyjevu.

Generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl na sieti Telegram napísal, že ukrajinské sily vrátane zložiek bezpilotných systémov v noci na pondelok zaútočili na čerpaciu stanicu Nikoľskoje v Tambovskej oblasti, ktorá sa podieľa na zásobovaní ruských okupačných síl na Ukrajine. V dôsledku zásahu podľa vyhlásenia vypukol v zariadení požiar, čo spôsobilo úplné zastavenie dodávok ropy cez Družbu.

Ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD) uviedla, že jej rezort eviduje pozastavenie dodávok ruskej ropy ropovodom Družba a očakáva odstránenie poruchy ruskou stranou v najbližších dňoch. Dôvodom poruchy je podľa jej slov poškodenie transformátorovej stanice a za posledných sedem dní ide už o druhé poškodenie infraštruktúry ropovodu Družba na území Ruska. Bezpečnosť zásobovania Slovenska ani regiónu podľa nej ohrozená nie je.

