Ukrajinské útoky na Družbu pokračujú: Ropa nepotečie na Slovensko niekoľko dní!

Ukrajinské drony znovu zaútočili na ropovod Družba v Brjanskej oblasti na západe Ruska, informujú dnes médiá s odvolaním sa na veliteľa ukrajinských síl bezpilotných systémov Roberta Brovdiho. Drony podľa neho zasiahli prečerpávaciu stanicu Uneča.
Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó ráno na facebooku informoval, že dodávky ropy do Maďarska ropovodom Družba sú opäť prerušené.
Brovdi zverejnil zábery požiaru, ktorý podľa neho nálet spôsobil. O ohni, ktorý podľa neho vzplanul v dôsledku ukrajinských raketových a dronových útokov, potom informoval aj gubernátor Brjanskej oblasti Alexander Bogomaz. Požiar už bol podľa neho uhasený, píše agentúra Reuters.
„V noci sme dostali správu o novom útoku na ropovod Družba na rusko-bieloruskej hranici – už tretíkrát za krátky čas. Dodávky ropy do Maďarska sú opäť zastavené!“ napísal Szijjártó.
Bogomaz už vo štvrtok neskoro večer informoval o zostrele dvoch ukrajinských dronov bez toho, aby podľa neho spôsobili škody, napísal server BBC News.
Na stanici Uneča zaútočili ukrajinské drony už v noci na 13. augusta. V noci na 18. augusta potom zasiahli prečerpávaciu stanicu Nikolskoje v ruskej Tambovskej oblasti, kde vypukol požiar a úplne sa zastavila preprava ropy ropovodom Družba.
Mala by sa Ukrajina zdržať útokov na ropnú infraštruktúru?
Szijjártó informoval o prerušení dodávok ruskej ropy cez ropovod Družba už v pondelok a spolu s ním tiež slovenský prepravca ropy Transpetrol. Dodávky ropy na Slovensko prostredníctvom ropovodu Družba sa obnovili v utorok večer, ako uviedlo slovenské ministerstvo hospodárstva.
Na štvrtkové útoky zareagovala na sociálnej sieti aj ministerka hospodárstva Denisa Saková. Tá ich potvrdila a zároveň avizovala, čo môžeme očakávať. „Ďalší útok na ropovod Družba pri bieloruskej hranici. Prečerpávanie sa čoskoro zastaví. Zisťujeme rozsah škôd,“ informovala Saková.
V piatok pred obedom už prišla správa, že dodávky ropy na Slovensko a do Maďarska ropovodom Družba opäť netečú. Výpadok po ukrajinských útokoch na ropovod potrvá najmenej päť dní. Ministri zahraničných vecí Slovenska a Maďarska to uviedli v spoločnom liste Európskej komisii (EK). Sťažujú sa na útoky ukrajinských síl na uvedený ropovod.
List adresovaný šéfke únijnej diplomacie Kaji Kallasovej a eurokomisárovi pre energetiku Danovi Jörgensenovi dnes ČTK poskytlo slovenské ministerstvo zahraničia.