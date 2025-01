Ukrajina hovorí o historickom okamihu: Zastavila tranzit ruského plynu na Slovensko!

Aktualizované Plynovod odovzdávacej stanice Veľké Kapušany. Foto: TASR/Archív SPP

Ukrajina zastavila tranzit ruského plynu do Európskej únie a do Moldavska, napísal dnes server RBK-Ukrajina s odvolaním sa na operátora plynovodov. Stalo sa tak po ukončení päťročného kontraktu medzi spoločnosťami Gazprom a Naftogaz.

Ruský Gazprom podľa agentúry Reuters potvrdil, že vývoz plynu do Európy cez Ukrajinu skončil o 08:00 moskovského času (06:00 SEČ), pretože dohoda o tranzite vypršala. Ukončenie tranzitu od siedmej hodiny kyjevského času (06:00 SEČ) ohlásilo tiež ukrajinské ministerstvo energetiky, a to s odvolaním sa na „národnú bezpečnosť“, napísal Reuters. „Zastavili sme tranzit ruského plynu. To je historická udalosť,“ vyhlásil minister energetiky Herman Haluščenko.

Kohútiky boli o siedmej ráno uzavreté ako na vstupe do sústavy ukrajinských plynovodov na rusko-ukrajinskej hranici, tak na výstupe na hranicu Ukrajiny so Slovenskom, napísal RBK-Ukrajina. Prevádzkovateľ plynárenskej prepravnej siete na Slovensku Eustream neskôr potvrdil, že tok suroviny z Ukrajiny na Slovensko sa zastavil.

Kyjev dlhší čas avizoval, že dohodu o tranzite ruského plynu nemieni predĺžiť. Svoje rozhodnutie zdôvodňuje ozbrojeným konfliktom s Ruskom, ktoré predajom surovín čiastočne financuje svoje vojnové ťaženie na Ukrajine.

Európa je na takýto krok pripravená

Európska komisia v stredu pripomenula, že „zastavenie dodávok cez Ukrajinu je situácia, ktorá sa očakávala“ a „EÚ je na ňu pripravená“. Plynárenská infraštruktúra v dvadsaťsedmičke je natoľko flexibilná, aby plyn pre strednú a východnú Európu odinakiaľ ako z Ruska doviedla alternatívnymi cestami, vyhlásila komisia.

Slovenské ministerstvo hospodárstva v utorok ubezpečilo, že Slovensko je na zastavenie tranzitu plynu cez Ukrajinu pripravené. Podobne aj prevádzkovateľ rakúskej plynárenskej sústavy na Silvestra uviedol, že aj po skončení kontraktu medzi Gazpromom a Naftogazom je zásobovanie plynom v Rakúsku zabezpečené a že energetici sú na novú situáciu pripravení.

Moskva v dôsledku invázie na Ukrajinu prišla o svoju dominantnú pozíciu v dodávkach plynu do Európskej únie. Strata lacných dodávok ruského plynu pritom prispela k spomaleniu hospodárskeho rastu a vzostupu inflácie v EÚ, napísal Reuters.

Fico pohrozil odvetnými opatreniami

Rozhodnutie Kyjeva nepredĺžiť dohodu o tranzite ruského plynu ostro kritizuje premiér Robert Fico. Ten minulý týždeň pohrozil Ukrajine odvetnými opatreniami, vrátane prerušenia dodávok elektriny, ak Kyjev tranzit ruského zemného plynu na Slovensko zastaví.

Päťročný kontrakt Naftogazu s Gazpromom z 30. decembra 2019 bol druhou komerčnou dohodou o tranzite ruského plynu po 11-ročnom kontrakte z rokov 2009 až 2019. Túto dohodu Ukrajina uzavrela v Moskve pod výrazným tlakom krajín Európskej únie, ktoré boli skoro tri týždne bez ruského plynu kvôli nezhodám o cene suroviny a o poplatkoch za tranzit medzi vtedajšími vládami Julije Tymošenkovej a Vladimira Putina, pripomenul RBK-Ukrajina.

Vtedy bol problém pre krajiny EÚ oveľa naliehavejší, pretože od ruského plynu boli neporovnateľne závislejšie ako teraz. Cez Ukrajinu vtedy prúdilo do EÚ viac ako 100 miliárd metrov kubických plynu ročne, zatiaľ čo v uplynulom roku objem prepraveného plynu mierne prevýšil 15 miliárd metrov kubických, čo predstavovalo len päť percent celkovej spotreby v EÚ, dodal portál.