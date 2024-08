Ukrajina dáva definitívnu bodku za zmluvou s Gazpromom! Čo bude s tranzitom ruského plynu?

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto: TASR/AP

Kyjev nepredĺži dohodu so spoločnosťou Gazprom o tranzite ruského plynu cez Ukrajinu po jej vypršaní na konci tohto roka, vyhlásil v utorok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

„Dohoda s Ruskom sa nepredĺži, bodka, koniec,“ povedal Zelenskyj na tlačovej konferencii. Ukrajina po vypršaní platnosti zmluvy rozhodne o tranzite ruského plynu cez svoje územie do Európy spoločne s Európskou úniou (EÚ), dodal prezident.

„Pokiaľ ide o tranzit plynu od iných spoločností, ak bude pretrvávať záujem zo strany niektorých našich európskych kolegov, budeme ich žiadosti posudzovať spolu s EÚ,“ uzavrel Zelenskyj.

Ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ začiatkom marca uviedol, že Kyjev je pripravený pokračovať v tranzite ruského plynu do Európy cez svoje územie aj po vypršaní platnosti zmluvy, hoci o tejto dohode nemieni rokovať priamo s Moskvou. Šmyhaľ vtedy navrhol, že európske krajiny by mohli plyn nakúpiť ešte pred jeho dodaním do ukrajinského prepravného systému. Následne by tak Ukrajina technicky zabezpečovala tranzit európskeho plynu.

K téme ďalšieho tranzitu plynu sa v utorok vyjadril aj podpredseda Národnej rady (NR) SR poverený jej riadením Peter Žiga (Hlas-SD). Ten sa s generálnym riaditeľom ukrajinskej spoločnosti Naftogaz Oleksijom Černyšovom zhodol na tom, že budú hľadať obojstranne ekonomicky a politicky prijateľné riešenia dodávok plynu cez Ukrajinu, ktoré podporia aj ďalšie krajiny EÚ. Viac si môžete prečítať v našom predchádzajúcom článku.