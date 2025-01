Dostane po plyne stopku aj ruská ropa? Ukrajinskí poslanci predložili radikálny návrh!

Foto: TASR

V ukrajinskom parlamente bol predložený návrh zákona, ktorý zakazuje tranzit ruských surovín cez územie Ukrajiny, dokiaľ v krajine platí stanné právo.

To znamená, že okrem plynu by sa cez územie Ukrajiny neprepravovala ani ruská ropa. Návrh zákona predložila skupina poslancov za stranu Európska solidarita na čele s bývalým prezidentom Petrom Porošenkom. Iinformuje o tom denník Ukrajinská pravda.

Podľa Iryny Heraščenkovej, ktorá je spoluautorkou návrhu zákona, tento zakazuje prepravu ruskej ropy prostredníctvom ukrajinskej infraštruktúry. To znamená aj prepravu cez ropovod Družba. Práve ním sa pritom prepravuje aj v súčasnosti ruská ropa na územie Slovenska. Ak by návrh prešiel, slovensko by zostalo okrem plynovodného prepojenia s Ruskom odstrihnuté aj od potrubnej dodávky ruskej ropy.

Zastaví Ukrajina aj tranzit ruskej ropy cez svoje územie? Áno Nie Odoslať odpoveď

Súčasný kontrakt o dodávkach ruskej ropy cez Ukrajinu do Európy pritom platí do konca roka 2029. Čo sa týka plynu, dohoda medzi Kyjevom a Moskvou o jeho tranzite cez ukrajinské územie vypršala koncom minulého roka a Ukrajina tranzit ruského plynu od 1. januára zastavila.