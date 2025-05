Tvrdá reakcia Fica na návrhy z Bruselu: Stopka na ruské energie je absolútne neprijateľná, išlo by o katastrofu!

Aktualizované Ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) a vpravo premiér Robert Fico (Smer-SD). Foto: TASR

Zámer Európskej komisie zastaviť postupne dodávky energetických komodít z Ruska je pre Slovensko absolútne neprijateľný. Úplne odstrihnutie sa od ruských energií by totiž pre Európu podľa premiéra Roberta Fica znamenalo katastrofu.

Slovensko podľa Roberta Fica uznáva strategický cieľ Európskej únie znižovať energetickú závislosť od tretích krajín. Pre Európu by to znamenalo viac bezpečnosti a nezávislosti. Tento cieľ je Slovensku podľa premiéra blízky. Úplné zastavenie dodávok energií z Ruska by však podľa Fica zo Slovenska urobilo najviac negatívne dotknutú krajinu v Európe.

„Uznávame strategický cieľ znižovať energetickú závislosť od tretích krajín a Slovensko je pripravené na tomto s Európskou úniou spolupracovať, ale odmietam, aby sme páchali samovraždy, toto je jednoducho ekonomická samovražda,“ vyhlásil premiér v stredu v stanovisko k návrhu Európskej komisie ukončiť dovoz plynu, ropy a jadrového paliva z Ruskej federácie.

Slovensko bude podľa jeho slov veľmi tvrdo upozorňovať na všetky riziká prípadného úplného odstrihnutia sa od ruských energií. Takéto pokyny dostanú aj všetci naši predstavitelia pri ďalších rokovaniach o tejto téme. Slovensko bude podľa premiéra aktívne vstupovať do legislatívneho procesu, aby sa brali na zreteľ špecifiká jednotlivých členských krajín. Európska komisia by mala pri takýchto návrhoch podľa Fica radšej „desaťkrát merať a raz strihať“.

Aktuálne pripravený návrh komisie je podľa premiéra absolútne neprijateľný a môže spôsobiť v Európe doslova katastrofu. Označil ho za ideologický dokument.

Vymeníme jednu závislosť za inú?

Premiér Fico zároveň na tlačovej besede upozornil, že nie je zrejmé, ako sa bude pristupovať k prijímaniu legislatívnych zmien, či bude možné napríklad využiť právo veta. Zároveň sa opýtal, čo bude s následkami predčasného ukončenia zmlúv, ktoré má Slovensko napríklad pri plyne s Ruskom uzatvorené až do roku 2034. V prípade úplného odstrihnutia sa od ruského plynu by pre Európu mohol vzniknúť jeho nedostatok a vzniknúť by mohla na druhej strane závislosť od dovozu skvapalneného plynu z USA.

V prípade úvah o úplnom zastavení dovozu jadrového paliva premiér upozorňuje, že v takom prípade by Európa musela v priebehu 8 rokov investovať zhruba 20 miliárd eur do obohacovania uránu, alebo by sme museli naše jadrové elektrárne úplne odstaviť. Aj v prípade ropy by sa podľa Roberta Fica dodávky z Ruska dali nahradiť, ale znamenalo by to nárast jej ceny.

Európska komisia v utorok oznámila, že Európska únia zastaví dovoz ruského plynu do konca roka 2027 a zastavením ropy a postupným ukončením dodávok ruskej jadrovej energie zabezpečí úplnú energetickú nezávislosť EÚ od Ruska. Komisia podľa agentúry TASR spresnila, že zároveň zabezpečí stabilné dodávky energie a stabilné ceny v celej únii.