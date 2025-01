Trumpo odkryl svoj plán na ukončenie vojny: Na Rusko chce zatlačiť na citlivom mieste!

Ľudia sledujú virtuálny prejav prezidenta USA Donalda Trumpa na výročnom stretnutí Svetového ekonomického fóra vo švajčiarskom Davose vo štvrtok 23. januára 2025. Foto: SITA/AP

To, čo americký prezident Donald Trump naznačoval ešte pred svojou inauguráciou, by sa mohlo stať realitou. Jeho plán, ako dotlačiť Rusko k rokovaciemu stolu o ukončení vojny na Ukrajine, má totiž ísť cez cenu ropy. Prezradil aj svoje plány, ako chce donútiť firmy vyrábať v USA.

Americký prezident Donald Trump vo svojom vystúpení „na diaľku“ na Svetovom ekonomickom fóre v Davose vo štvrtok prezradil svoj plán, ako dotlačiť Rusko k rokovaciemu stolu o ukončení vojny na Ukrajine. Chystá sa totiť naplniť to, čo avizoval už pred svojou inauguráciou a zasiahnuť Rusko na jednom z najcitlivejších miest.

Trump totiž oznámil, že požiada Saudskú Arábiu a ropný kartel OPEC o zníženie cien ropy. „Ak by cena klesla, rusko-ukrajinská vojna by okamžite skončila. Teraz je cena dosť vysoká na to, aby táto vojna pokračovala – musíte znížiť cenu ropy,“ povedal. Rusko spolupracuje s OPEC, v rámci skupiny nazývanej OPEC+ koordinujú svoju produkciu ropy s cieľom stabilizovať ceny na globálnom trhu s ropou.

Tesne pred svojim vystúpením pred účastníkmi fóra v Davose mal pritom Trump rokovanie práve so saudskoarabským korunným princom Mohamedom bin Salmánom, čo bol jeho prvý medzinárodný hovor ako prezidenta. Zdá sa pritom, že obe strany si výborne porozumeli. Podľa tlačovej služby Bieleho domu Trump a bin Salmán počas rozhovorov diskutovali o „ekonomických ambíciách“ Saudskej Arábie, ako aj o obchode a „iných príležitostiach“. Oznámená bola dohoda i investícii Rijádu v USA v hodnote astronomických 600 miliárd dolárov.

Bol by prudký pokles ceny ropy cestou k ukončeniu vojny na Ukrajine? Áno Nie Odoslať odpoveď

Na Trumpove vyhlásenia okramžite reagovali aj ceny ropy. Brent, ktorý sa posledné dni obchodoval pri úrovni 80 dolárov za barel, klesol pod 78 dolárov. Ako dodáva web moscowtimes.ru, ceny ruskej ropy Ural v ruských prístavoch v januári sotva prekročili 60 dolárov za barel. Už táto cena je pritom pod predpokladmi ruského rozpočtu, ktorý počíta v tomto roku s cenou tesne pod 70 dolármi za barel. Z Trumpovho tímu sa pritom ozývali hlasy, že cenu ropy by mohli stiahnuť až na 40 dolárov za barel.

Trump pritom vo svojom príhovore pre fórum v Davose zopakoval, že sa chce čoskoro stretnúť s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a dohodnúť zastavenie vojny s Ukrajinou. Chce tiež usilovať o zníženie počtu jadrových zbraní a dodal, že si myslí, že Rusko a Čína by mohli podporiť zníženie vlastných zbrojných kapacít.

Podpora americkej ekonomiky

Americký prezident sa vo svojom prejave v Davose venoval aj plánom na podporu americkej ekonomiky. Podnikom pritom sľúbil nižšie dane, ak presunú výrobu do Spojených štátov, a pohrozil zavedením ciel, ak tak neurobia. Trump prakticky zopakoval svoje vyhlásenia z predchádzajúcich dní, keď prečítal príval exekutívnych opatrení prijatých od jeho nástupu do úradu, a dodal, že má od amerického ľudu masívny mandát priniesť zmenu. Trump sa pripojil na podujatie prostredníctvom videokonferencie z Washingtonu.

„Príďte vyrábať svoj produkt do Ameriky a my vám poskytneme jedny z najnižších daní zo všetkých národov na svete,“ povedal Trump. „Ale ak nebudete vyrábať svoj produkt v Amerike, čo je vaše právo, potom veľmi jednoducho budete musieť zaplatiť clo,“ dodal s tým, že clo bude rôzne výšky a jeho dôsledkom bude, že posilní americkú ekonomiku a prinesie peniaze na splácanie dlhu.

Naplnia sa Trumpove hrozby a zavedú USA vysoké clá na výrobky z Európskej únie? Áno Nie Odoslať odpoveď

Trump tiež zopakoval skoršie vyjadrenie, že sa snaží zvrátiť infláciu a nelegálne prisťahovalectvo a zvýšiť produkciu fosílnych palív v Spojených štátoch. Zameria sa tiež na to, aby sa USA stali centrom umelej inteligencie (AI) a kryptomien a predĺžia daňové škrty, ktoré zaviedol v čase svojho prvého funkčného obdobia.

„To, čoho bol svet svedkom za posledných 72 hodín, nie je nič menšie, ako revolúcia zdravého rozumu,“ vyhlásil Trump a uviedol, že za jeho vlády nebude na svete lepšie miesto na vytváranie pracovných miest, stavbu tovární alebo rozvoj podnikania.

Hlavná sála kongresu podľa agentúry Reuters zaplnila na Trumpov prejav viac ako tisíc vedúcich pracovníkov, úradníkov a ďalších osobností z celého sveta, vrátane bývalého ministra zahraničia USA Johna Kerryho a poľského prezidenta Andrzeja Dudu. Zakladateľ WEF Klaus Schwab pri predstavovaní Trumpa povedal, že jeho návrat a jeho agenda sú tento týždeň v centre diskusií na WEF a pozval Trumpa, aby budúci rok na konferenciu prehovoril osobne.

Trumpov prejav je jeho prvým vystúpením pred svetovými podnikateľskými a politickými lídrami od jeho nástupu do funkcie pred štyrmi dňami a prichádza v čase, keď sú trhy v napätí kvôli jeho plánom na zavedenie rozsiahlych ciel. Šéfovia firiem chcú hlavne počuť viac o Trumpových konkrétnych plánoch ohľadom ciel.