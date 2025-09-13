Trump tlačí na Rusko: Žiada zastaviť dovoz ruskej ropy aj na Slovensko!

Americký prezident Donald Trump je pripravený uvaliť zásadné sankcie na Rusko, ak tak urobia všetky štáty Severoatlantickej aliancie a ak prestanú kupovať ruskú ropu. Vojna potom skončí rýchlo, napísal na sociálnej sieti Truth Social.
Ak NATO neurobí, ako Trump chce, tak podľa neho len plytvá jeho časom. Je to vojna bývalého prezidenta USA Joea Bidena a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, poznamenal tiež Trump bez toho, aby spomenul ruskú hlavu štátu Vladimira Putina, ktorý konflikt pred viac ako tromi a pol rokmi rozpútal.
„Ako viete, odhodlanie NATO vyhrať bolo doteraz oveľa menej ako 100 percent a nákupy ruskej ropy niektorými štátmi boli šokujúce! Výrazne to oslabuje vašu vyjednávaciu pozíciu a vyjednávaciu silu voči Rusku. Každopádne som pripravený „ísť do toho“, keď budete pripravení vy,“ napísal Trump v príspevku, ktorý označil ako list zaslaný všetkým štátom NATO a celému svetu.
Tlačová agentúra Belga však pripomína, že dosiahnuť zhodu na ukončení nákupu ruskej ropy bude vo vnútri NATO ťažké. Turecko, významný člen NATO, je totiž jej tretím najväčším dovozcom po Číne a Indii. Naďalej závislé na ruskej rope sú tiež ďalšie členské krajiny NATO, konkrétne Slovensko a Maďarsko.
Trump ďalej vyjadril presvedčenie, že takýto postup by spolu so clami vo výške 50 až 100 percent na Čínu bol veľmi nápomocný k ukončeniu tohto „vražedného, ale nezmyselného“ konfliktu. Peking podľa prezidenta, ktorý v minulosti sľuboval ukončenie vojny do 24 hodín od nástupu do funkcie, má na Moskvu veľký vplyv.
Súhlasíte s úplným odstrihnutím sa štátov NATO od ruskej ropy?
Čínsky minister zahraničia Wang I v reakcii na Trumpa uviedol, že jeho krajina sa nezúčastňuje vojen a ani ich neplánuje. „Vojnou nemožno riešiť problémy a sankcie ich iba komplikujú,“ citovala agentúra Reuters ministra.
Trumpova výzva na uvalenie ciel na Čínu prichádza po tom, ako sa pred niekoľkými týždňami na summite v Pekingu zišli čínsky prezident Si Ťin-pching, ruský prezident Vladimir Putin a indický prezident Naréndra Módí. Hoci Trumpova administratíva na Indiu kvôli nákupu ruskej ropy uvalila 25-percentné clo, Čínu nijako nesankcionovala.
„Ak NATO urobí, ako hovorím, skončí vojna rýchlo,“ napísal tiež americký prezident, ktorý už Moskve opakovane hrozil tvrdými sankciami, ale nikdy k nim nepristúpil, a to napriek vypršaniu ultimát z jeho strany. „Ak nie, tak len plytváte mojím časom a časom, energiou a peniazmi Spojených štátov,“ doplnil.
Európska komisia (EK) chce presadiť postupné zastavenie dovozu ruského plynu a ropy do Európskej únie, proti sa však stavia Slovensko či Maďarsko.