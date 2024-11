Trh s energiami ovplyvnia obnoviteľné zdroje energie, geopolitika aj umelá inteligencia

Foto: freepik.com/user6702303

Trh s energiami sa v poslednom čase rýchlo mení. V najbližších mesiacoch ho ovplyvní situácia s dodávkami ruského plynu do Európy, prezidentské voľby v USA či počasie, v dlhšom časovom období geopolitická situácia, spúšťanie nových zdrojov energie, ale napríklad aj umelá inteligencia. Zhodli sa na tom odborníci na konferencii Energofórum.

„Nízke ceny energií sa asi už úplne nevrátia a je veľmi veľa faktorov, ktoré to ovplyvní,“ upozornil Mário Matušinec zo spoločnosti Axpo Austria. Nejasné zostáva pokračovanie dodávok ruského potrubného plynu do Európy cez Ukrajinu po Novom roku, rizikom je príchod studenej zimy v Európe a zvýšenie spotreby energií, ale aj situácia na Ukrajine, Blízkom východe či napätie medzi Čínou a Taiwanom.

Neistota obchodníkov

Neistota obchodníkov sa už v súčasnosti prejavila na zvýšených cenách zemného plynu na úroveň nad 40 eur za megawatthodinu (MWh). Pokiaľ by sa naplnil scenár chladnej zimy, ceny sa podľa Matušinca môžu dostať aj na dvojnásobnú úroveň. Vzhľadom na previazanosť cien plynu a elektriny je pravdepodobné, že by v takom prípade výrazne vzrástla aj cena elektriny.

Peter Kalman zo spoločnosti Greenlogy upozornil na veľkú volatilitu cien energií, ktorá prináša problémy dodávateľom. Ani on si nemyslí, že by ceny energií, konkrétne elektriny, mohli klesnúť. „Ak niekto očakáva, že bude cena 50 eur, tak to sa nestane, pretože pri takýchto cenách nemá zmysel investovať do ďalších zdrojov, a to nielen o obnoviteľných,“ zdôraznil.

Foto: pexel.com/Singkham

Problém v elektroenergetike

Problém v elektroenergetike je aj v rastúcom množstve záporných spotových cien energií. Podľa Kalmana ho však nespôsobuje iba prebytok energie z fotovoltických elektrární, ale v tomto roku aj vyššia výroba elektriny z vody. „Najviac záporných cien bolo v máji a paradoxne relatívne málo bolo v auguste, keď bola najväčšia produkcia fotovoltiky,“ priblížil. Prebytok energie a z toho vyplývajúce záporné ceny ovplyvňuje podľa Kalmana aj veľké množstvo sviatkov, keď firmy elektrinu neodoberajú.

Stále častejšie prebytky a, naopak, nedostatok energie v niektorých hodinách a rozdielne ceny počas dňa priniesli aj zmenu vo využívaní akumulačných zdrojov energie. Vlastimil Tomašovič zo Slovenských elektrární (SE) porovnal využívanie prečerpávacej elektrárne Čierny Váh z roku 2016 so súčasnosťou. Zásadne sa zmenili časy čerpania vody hornej akumulačnej nádrže, keď pred ôsmimi rokmi využívali SE najmä nočné hodiny, aktuálne sa voda čerpá aj kedykoľvek počas dňa, v časoch, keď sú ceny energie najnižšie. Využitie naakumulovanej energie sa tiež oproti minulosti celkovo výrazne zvýšilo.

Zmeny v cenách elektriny

Zmeny v denných cenách elektriny sa usilujú dodávatelia a obchodníci využiť na optimalizáciu nákladov. Robert Maier zo spoločnosti Sféra priblížil, že aj v tomto prostredí dochádza k výrazným zmenám. „Dynamika obchodovania je naozaj vysoká a smeruje to k tomu, že algoritmické obchodovanie naberá na obrátkach a bežné obchodovanie pre tých hráčov na trhu už nejaké vypĺňanie formuláru a klikanie tlačítka je minulosť,“ upozornil. Obchod bude z veľkej časti automatizovaný a o cene elektriny budú online stále častejšie rozhodovať algoritmy.