Transnefť odmieta správy o obmedzení ťažby ropy: Útoky ani sankcie prevádzku neohrozili

Ruský prevádzkovateľ ropovodov Transnefť v utorok poprel medializované informácie o údajných plánoch na radikálne obmedzenie ťažby v dôsledku pokračujúcich útokov Ukrajiny na infraštruktúru ruského ropného priemyslu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
Informácia, že Transnefť môže v najbližšom čase radikálne obmedziť príjem ropy od producentov, je nepravdivá, uviedla štátna spoločnosť v reakcii na správu, ktorú priniesla v utorok agentúra Reuters. Podobné informácie majú za ciel destabilizovať situáciu v rámci informačnej vojny, ktorú proti Rusku rozpútal Západ, dodala spoločnosť vo vyhlásení.
Agentúra Reuters s odvolaním sa na nemenované zdroje z ruského energetického sektora informovala, že spoločnosť Transnefť v posledných dňoch údajne obmedzila možnosti ropných spoločností skladovať ropu vo svojom potrubnom systéme a varovala výrobcov, že od nich bude musieť prijímať menej ropy.
Transnefť je monopolným prevádzkovateľom siete ropovodov v Rusku. Štát vlastní 78,55 % základného imania spoločnosti a zároveň 100 % akcií s hlasovacím právom.