Tok plynu z Česka na Slovensko prekvapivo vzrástol, vývoz na Ukrajinu láme rekordy

Foto: pixabay.com/Anita starzycka

Tok zemného plynu cez územie Slovenska zaznamenal v júli výrazné medzimesačné zmeny oproti predchádzajúcemu mesiacu. Najvýraznejší bol nárast toku plynu z Českej republiky cez vstupný bod Lanžhot, cez ktorý aktuálne prúdi 20-násobne viac plynu než v júni. Výrazne sa zvýšil aj vývoz zo Slovenska smerom na Ukrajinu cez Budince, a to viac ako dvojnásobne. Vyplýva to z údajov zverejnených prepravcom plynu eustream.

Na Slovensko sa aktuálne prepravuje celkovo okolo 20 miliónov metrov kubických (m3) plynu. Cez vstupný bod Lanžhot by sa malo vo štvrtok prepraviť 12,4 milióna m3 plynu, zatiaľ čo minulý mesiac 17. júna to bolo len približne 600.000 m3. Predstavuje to nárast o vyše 1960 %. Výrazná zmena nastala aj na výstupe Budince, cez ktorý smeruje plyn na Ukrajinu. K našim východným susedom tečie v súčasnosti takmer 8,9 milióna m3 plynu denne, čo je o približne päť miliónov m3 viac než v polovici júna. Predstavuje to medzimesačný nárast o 129 %.

Naopak, vstupný bod Veľké Zlievce na juhu Slovenska zaznamenal pokles, pričom objem plynu prepravovaného na Slovensko klesol z približne ôsmich miliónov m3 na 4,6 milióna m3 denne. Dodávky z Maďarska tak medzimesačne poklesli o približne 43 %. Cez rakúsky Baumgarten by sa malo vo štvrtok smerom na Slovensko prepraviť viac ako 1,6 milióna m3 plynu, pričom v rovnaký deň minulý mesiac to bolo zhruba 1,8 milióna m3.