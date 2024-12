Tohtoročný rast obnoviteľných zdrojov potiahne výroba elektriny pre vlastnú spotrebu podnikov

Foto: freepik.com/user6702303

Prírastok nových obnoviteľných zdrojov (OZE) na Slovensku v tomto roku zabezpečia predovšetkým takzvané lokálne zdroje, ktoré stavajú podniky a vyrobenú elektrinu využívajú najmä na vlastnú spotrebu. Na druhej strane, domácnosti v tomto roku investovali do zelených zdrojov v menšej miere, informovala o tom Slovenská asociácia udržateľnej energetiky (SAPI). Medziročný rast lokálnych zdrojov podnikov mal byť v septembri na úrovni 51 %. „Potvrdzuje to, že čoraz viac firiem vníma potenciál úspory nákladov na sieťových poplatkoch, ktoré tieto zdroje neplatia. Dnes totiž tieto poplatky na Slovensku patria medzi najvyššie v Európskej únii,“ uviedol možný dôvod rastu výkonný riaditeľ SAPI Ján Karaba.

Naopak, v menšej miere mali do OZE investovať domácnosti, ktoré podľa Karabu čakajú na možnosť žiadať o dotácie, a to najmä na fotovoltické panely. Ten však podotkol, že pri súčasných cenách elektriny by sa domácnostiam investícia vrátila aj bez takejto podpory štátu, a to približne o osem až desať rokov. Návratnosť by bola podľa neho ešte rýchlejšia v prípade, ak by na Slovensku platili trhové ceny tak, ako v ostatných krajinách Európskej únie. V prípade veternej energie SAPI predpokladá, že prvé veterné elektrárne by mohli byť spustené do prevádzky v priebehu dvoch až troch rokov. Na investície do veľkých fotovoltických elektrární, ktoré tento rok prakticky nepribudli vôbec, negatívne vplývajú súčasné legislatívne prekážky, doplnila asociácia.

Vývoj na trhu by mal aj napriek poklesu inštalácie nových malých zdrojov jasne ukazovať, že potenciál a záujem o využívanie zelenej energie je u nás vyšší, ako s ním počíta štát. Národný energetický a klimatický plán počíta s výkonom 1400 megawattov (MW) fotovoltických elektrární do roku 2030, pričom už na konci tohto roka by malo byť v SR inštalovaných 1100 MW. „Do konca roku 2030 môže pri tomto tempe rastu, teda záujme domácností a firiem o vlastný zelený zdroj, dosiahnuť výkon týchto zelených zdrojov približne 3000 MW,“ doplnil Karaba. SAPI preto v tejto súvislosti vyzýva štát, aby zvýšil ambície a v rámci národného energetického a klimatického plánu vytvoril väčší priestor pre obnoviteľné zdroje energie.