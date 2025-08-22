Tankujeme výrazne lacnejšie: Dobré správy by mali pokračovať!

Ceny všetkých pohonných látok v polovici augusta výraznejšie klesli. Ako informuje Štatistický úrad SR, benzíny zlacneli o 2 centy, napriek tomu klasická 95-tka zostala stále nad 1,50 eura za liter a prémiové druhy nad 1,70 eura za liter. Výraznejšie zlacnela nafta, jej ceny klesli o viac ako 4 centy za liter.
Spotrebiteľské ceny všetkých druhov pohonných látok zaznamenali v polovici augusta podľa štatistikov medzitýždňovo výraznejší pokles. „Benzíny medzitýždňovo zlacneli po troch týždňoch rastov a aktuálna cena jedného litra bežného aj prémiových benzínov počas 33. týždňa bola najnižšia za posledný mesiac. Obyčajná aj prémiová motorová nafta aktuálne zlacnela druhý týždeň za sebou,“ uvádza štatistický úrad.
Liter benzínu 95 bol počas minulého týždňa lacnejší o 2 centy a aktuálne bola jeho cena 1,504 eura. Výraznejšie klesla cena prémiových benzínov, liter bol o 2,4 centa lacnejší a predával sa za 1,709 eura. Dynamickejší pokles zaznamenali ceny nafty. Bežná nafta medzitýždňovo zlacnela o 4,3 centa na 1,422 eura za liter. Prémiové druhy nafty boli lacnejšie v priemere o 4,2 centa na liter, čím sa ich priemerná cena dostala na úroveň 1,621 eura.
Aktuálne boli ceny benzínov aj naďalej nižšie ako vlani, a to v priemere do 4 %. Za bežnú aj prémiovú naftu motoristi platili v priemere o takmer 3 % menej ako pred rokom.
A aký vývoj môžeme na čerpačkách očakávať? Analytik XTB Matej Bajzík má pozitívny výhľad. Na budúci týždeň predpokladá naďalej mierny pokles cien pohonných hmôt z dôvodu klesajúcich cien ropy.
Bude pokles cien pohonných látok pokračovať?
„Ceny PHM budú oscilovať na úrovni približne 1 až 2 centy za liter benzínu či nafty. Ceny ropy sa v uplynulom týždni držali na najnižších úrovniach za posledné dva mesiace respektíve na úrovniach z roku 2021. Opätovný pokles cien ropy bude pozitívnym faktorom pre dovolenkárov aj dopravcov, najmä ak sa nižšie ceny ropy udržia nižšie aj naďalej ako ukazuje aktuálny trend,“ uvádza Bajzík.