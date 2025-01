Szijjártó telefonoval s Blanárom o zastavení tranzitu plynu cez Ukrajinu

Maďarský minister zahraničného obchodu a zahraničných vecí Péter Szijjártó. Foto: TASR

Maďarský minister zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Péter Szijjártó v utorok rokoval telefonicky s ministrom zahraničných vecí SR Jurajom Blanárom (Smer-SD) o zastavení tranzitu zemného plynu cez Ukrajinu. S odvolaním sa na status Szijjártóa zverejnený na Facebooku o tom informuje spravodajca v Budapešti. Podľa šéfa maďarskej diplomacie Kyjev sa síce snaží vstúpiť do Európskej únie, avšak ako kandidát na členstvo svojím novým rozhodnutím opäť postavil európsku ekonomiku do zložitejšej situácie.

„Platí to najmä pre strednú Európu,“ dodal Szijjártó, ktorý s Blanárom prediskutoval situáciu, ktorá vznikla v dôsledku ukrajinského rozhodnutia. „Zhodli sme sa, že asociačná dohoda medzi EÚ a Ukrajinou by mala byť rešpektovaná oboma stranami a táto dohoda počíta aj so zachovaním energetických prepravných trás,“ podčiarkol maďarský minister. Ruská plynárenská spoločnosť Gazprom zastavila v stredu 1. januára o 8.00 h moskovského času (5.00 h SEČ) dodávky ruského plynu cez Ukrajinu do Európy a Moldavska. Urobila tak v dôsledku nepredĺženia tranzitnej dohody zo strany Ukrajiny.