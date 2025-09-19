Švédsko podporí výstavbu nových jadrových reaktorov rekordnými štátnymi úvermi do roku 2035

Švédsko je pripravené poskytnúť energetickým spoločnostiam pôžičky až do výšky 220 miliárd švédskych korún (20 miliárd eur) na výstavbu nových jadrových reaktorov. Vláda pripravuje rozpočtový rámec s cieľom sprístupniť úvery za výhodnejších podmienok, aké ponúkajú súkromné finančné spoločnosti, uviedla v piatok ministerka energetiky Ebba Buschová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Rámec je podľa vyhlásenia vlády založený na očakávaných pôžičkách na výstavbu nových reaktorov v celkovej výške 220 miliárd SEK počas dvanástich rokov. „Čelíme rozhodujúcemu momentu pre švédsku energetiku. Bezpečné dodávky elektriny sú základnou funkciou spoločnosti,“ zdôraznila na tlačovej konferencii Buschová.

Švédsko v roku 2023 predstavilo plán rozvoja jadrovej energie v nasledujúcich desaťročiach s cieľom uspokojiť rastúci dopyt po elektrickej energii. V prvej fáze plánuje Štokholm postaviť do roku 2035 reaktory s celkovým výkonom najmenej 2500 megawattov. Švédsko v súčasnosti prevádzkuje šesť reaktorov v troch jadrových elektrárňach.

