Štátny bojkot veterných elektrární? Tarabov rezort podľa energetikov bez vysvetlenia blokuje viacero veľkých projektov!

Slovensko by mohlo mať už onedlho nové veterné elektrárne s výkonom takmer 130 megawattov. To je takmer tretina výkonu jedného z blokov atómky v Mochovciach, aj keď tieto dva zdroje kvôli stabilite výkonu nemožno úplne porovnávať. Každopádne ide o pomerne veľké projekty, ktoré ale v súčasnosti stoja na rezorte životného prostredia. Energetici zo Slovenskej asociácie udržateľnej energetiky (SAPI) obviňujú ministerstvo, že umelo zdržiava procesy posudzovania vplyvov na životné prostredie EIA.
„Ak by niekto chcel držať vysoké ceny energií, závislosť na plyne z iných krajín, nerobil by to inak. Krajiny ako Česko, Estónsko, ale aj mnohé ďalšie začali zjednodušovať a urýchľovať povoľovacie procesy pre veterné elektrárne ešte v roku 2022. Práve preto, že dnes patria k zdrojom s najnižšou výrobnou cenou elektriny,“ tvrdí výkonný riaditeľ SAPI Ján Karaba.
Asociácia zároveň vláde pripomína, že týmto spôsobom ide aj proti svojmu vlastnému Národnému energetickému a klimatickému plánu, podľa ktorého by malo mať Slovensko už v roku 2030 v prevádzke 750 MW veterných elektrární. Napriek tomu ale nové projekty čelia naťahovaniu na úradoch. Aktuálne sa to podľa SAPI týka troch projektov s celkovým výkonom 127 MW, pri ktorých už mesiace bez udania dôvodov investori čakajú na záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR v procese EIA.
Podľa SAPI pritom vo všetkých troch prípadoch rezort nedodržal zákonné lehoty. „V prípade jedného z týchto projektov uplynie o chvíľu už pol roka od predloženia tzv. odborného posudku. Predkladatelia pritom nemajú informáciu ani prečo mešká vydanie záverečného stanoviska, ani kedy by sa tak mohlo stať,“ dodáva Karaba. Bez tohto záverečného vyjadrenia rezortu životného prostredia, ktoré hovorí či a za akých podmienok môže byť projekt v danej lokalite realizovaný, nemôžu investori pokračovať v ďalších povoleniach.
SAPI pripomína, že investori už len do spracovania samotnej EIA správy o hodnotení investujú stovky tisíc eur. Jej súčasťou sú totiž napr. stovky hodín monitoringov živočíchov priamo v lokalite, spracovanie hlukových štúdií či hydrogeologických posudkov.
„Ak platia zákonné povinnosti pre investorov, teda povinnosť spracovať pomerne detailné a náročné štúdie, mali by platiť aj lehoty na ich posúdenie zo strany štátu,“ hovorí výkonný riaditeľ asociácie. Ako upozorňuje, už teraz sú v príprave projekty veterných parkov v investičnej hodnote viac ako 1,4 miliardy eur. Situácia prvých predložených projektov môže podľa Karabu investorov odradiť od pokračovania v ich príprave.
Podporujete výstavbu nových veterných elektrární na Slovensku?
Veterné elektrárne budú podľa asociácie nevyhnutným prvkom slovenského energetického mixu aj v prípade výstavby nového jadrového zdroja. Odvolávajú sa pritom na analýzu Útvaru hodnoty za peniaze na ministerstve financií, podľa ktorej bude do roku 2050 potrebovať Slovenska až 8000 MW veterných elektrární. Znamenalo by to investície v objeme až 12 miliárd eur, ktoré môžu byť ohrozené vysielaním podobných signálov zo strany štátu.
Veterné zdroje majú podľa Karabu pozitívny vplyv aj na cenu elektriny, keďže spolu s fotovoltickými elektrárňami patria medzi najlacnejšie zdroje elektriny. „Slovensko je jednou z najviac priemyselných krajín v EÚ a veľkí priemyselní odberatelia mali v roku 2024 tretiu najvyššiu cenu elektriny v Európe. Ak sa majú zachovať pracovné miesta a životná úroveň ľudí, potrebujeme lacné zdroje nie o 15 rokov ale čo najskôr,“ konštatuje výkonný riaditeľ SAPI.
Podľa Karabu to vyzerá tak, že ani po energetickej kríze a rastúcich cenách elektriny sa Slovensko nepoučilo. „Slovensko sa ani za štyri miliardy eur, vynaložené na energopomoc namiesto nových nemocníc, lepších škôl či domovy dôchodcov, nepoučilo. Aj teraz chcú politici minúť ďalšie stovky miliónov eur na dotovanie energií pre domácnosti. Zároveň blokujú investície, ktoré by štát nič nestáli, ale dokázali by priniesť lacnejšiu elektrinu pre celé Slovensko,“ dodal.
O reakciu sme požiadali aj ministerstvo životného prostredia, na odpovede čakáme a článok budeme aktualizovať.