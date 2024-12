Štát opäť rozdáva peniaze na rekonštrukciu rodinných domov: Žiadateľov o dotáciu tentokrát čaká príjemná zmena!

Foto: pexels.com/Jakub Zerdzicki

V piatok 13. decembra 2024 štartuje nová štandardná výzva na podporu obnovy rodinných domov v rámci programu Obnov dom. V porovnaní s predchádzajúcimi výzvami dochádza k jednej výraznej zmene, ktorá poteší všetkých žiadateľov.

Po dlhom čakaní Ministerstvo životného prostredia SR spolu so Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP) vyhlásilo šiestu štandardnú výzvu na podporu obnovy rodinných domov v rámci programu Obnov dom. Registrácia žiadostí začala už 13. decembra o 9.00 hod a ponúka domácnostiam možnosť výrazne zlepšiť energetickú efektívnosť svojich nehnuteľností.

Čas vyplnenia žiadosti nerozhoduje

Predošlé výzvy čelili veľkej kritike, pretože po spustení registrácie sa limit žiadostí naplnil v priebehu niekoľkých minút. Ľudia, ktorí napríklad pracovali a nemohli sa zaregistrovať hneď ráno, mali v podstate smolu. Práve šiesta výzva má bojovať proti tomuto problému a má dať šancu všetkým domácnostiam, ktoré majú záujem o obnovu.

Ak počet žiadostí presiahne dostupné prostriedky, budú žiadosti zoradené podľa celkovej potreby energie pred obnovou, pričom prednosť dostanú domy v najhoršom technickom stave. Táto priorita má zabezpečiť, že podpora pôjde tam, kde je najviac potrebná. V prípade zhody sa bude poradie upravovať na základe veku rodinného domu od tých najstarších po najmladšie.

Žiadosti bude možné podávať až do 15. januára 2025, takže sa nemusíte obávať toho, že by ste to tento raz nestihli. Návod na vyplnenie formulára nájdete aj v tomto videu, takže sa nemôže stať, že by ste to nezvládli.

Bez certifikátu sa nepohnete

Ak chcete predložiť žiadosť v štandardnej výzve č. 6, na jej vyplnenie sú potrebné údaje z energetického certifikátu, alebo projektového energetického hodnotenia resp. zjednodušeného projektového energetického hodnotenia. Nie je možné predložiť žiadosť a certifikát doložiť až neskôr. Na jeho vyhotovenie môžete čakať niekoľko dní až týždňov, preto to neodkladajte.

Pri schvaľovaní príspevku na obnovu domu je dôležitý údaj z certifikátu, ktorý sa týka celkovej potreby energie, ale taktiež celkovej úspory po rekonštrukcii. Aby vám žiadosť schválili, musí dôjsť k úspore minimálne 30 %. V tom prípade môžete získať až 15-tisíc eur. Ak úspora presiahne viac ako 60 %, máte nárok na maximálnu výšku príspevku vo výške 19-tisíc eur. Preplatených bude najviac 75 % z celkových oprávnených výdavkov.

Čo sa týka podporovaných opatrení, tie zostávajú rovnaké ako v predošlých výzvach. Týkajú sa najmä zateplenia, výmeny okien či kotlov. Môžete využiť aj rôzne ekologické opatrenia, ako napríklad zelené strechy, fotovoltika alebo nabíjacia stanica pre elektromobily.

Minulo sa už takmer 600 miliónov eur

Ministerstvo životného prostredia SR rozdelilo z eurofondov v rámci Programu Slovensko už takmer 600 miliónov eur. Zároveň sa za posledný rok až 28-násobne zrýchlilo tempo vyplatených príspevkov na obnovu rodinných domov z programu Obnov dom financovaného z Plánu obnovy a odolnosti SR. Priemerná čakacia doba na vyplatenie finančných príspevkov klesla podľa MŽP z 12 mesiacov na 4 mesiace.

Program Obnov dom si podľa MŽP kladie za cieľ energeticky zlepšiť viac ako 25-tisíc rodinných domov do konca roku 2026. „Počet prijatých žiadostí aktuálne atakuje hranicu 80 % z celkového plánovaného počtu. SAŽP chce vyplatiť do konca roku do 6 000 žiadostí, pričom do konca apríla 2025 plánuje splniť ciele Plánu obnovy a odolnosti a vyplatiť ďalších 7 000 žiadostí o platbu,“ priblížil envirorezort.

Všetky informácie o výzve Obnov dom, ako aj formulár na podanie žiadosti, nájdete na stránke www.obnovdom.sk.