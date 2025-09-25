SPP uisťuje domácnosti: Dodávky plynu počas zimy 2025 sú bezpečne zabezpečené

Slovenský plynárenský priemysel (SPP) aj počas nadchádzajúceho vykurovacieho obdobia garantuje bezpečné dodávky plynu v akejkoľvek situácii. Na konferencii Slovenského plynárenského a naftového zväzu (SPNZ) to vo štvrtok povedal riaditeľ SPP Martin Húska.
„Rád by som preto znova ubezpečil všetkých našich zákazníkov, že aj vďaka zásobníkom a reálnej diverzifikácii dodávok plynu im garantujeme bezpečné dodávky plynu v akejkoľvek situácii, zároveň však musím zopakovať, že súčasná dlhodobá zmluva je stále najvýhodnejšia aj z hľadiska výšky celkových nákladov na zaistenie komodity aj prepravy pre našich zákazníkov,“ uviedol Húska.
Plánované ukončenie dovozu plynu z Ruska po roku 2028 SPP považuje za politické rozhodnutie, ktoré si vyžiada vyššie dodatočné náklady. Tie by museli znášať slovenskí odberatelia. Podľa prepočtov by dodatočné náklady na zaistenie kompletných dodávok pre zákazníkov SPP z iného ako ruského zdroja dosiahli výšku stoviek miliónov eur.
Prezident SPNZ Rastislav Ňukovič priblížil, že počas minulej zimy, po ukončení prepravy ruského plynu cez Ukrajinu, plynári zásobovali Slovensko z dvoch tretín plynom zo zásobníkov, z jednej tretiny cez alternatívne trasy. Podzemné zásobníky tak zohrali kľúčovú úlohu v zásobovaní.
Slovensko môže zo zásobníkov pokryť takmer tri štvrtiny ročnej spotreby. Aktuálne sú naplnené na viac ako 75 %, čo je viac ako 26 terawatthodín. „Toto je unikátne alebo jedinečné v rámci celej Európy,“ pripomenul Ňukovič. Zásobníky ponúkajú v súčasnosti, keď je trh rozkolísaný, veľa obchodných príležitostí v závislosti od cenových pohybov. Spoločnosť Nafta sa v tomto smere môže považovať za európsku špičku, čo podľa šéfa SPNZ potvrdzuje jej pozíciu ako šiesteho najväčšieho operátora v Európe.