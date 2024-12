SPP s partnermi podporujú zachovanie tranzitu plynu cez územie Ukrajiny

Ilustračné foto. Foto: TASR

Slovenský plynárenský priemysel (SPP) dlhodobo podporuje zachovanie prepravy plynu cez územie Ukrajiny, pretože ho považuje za najvýhodnejšie riešenie pre svojich zákazníkov. Spoločnosť preto v snahe o zachovanie tejto tranzitnej trasy aktívne pokračuje v primeraných krokoch, informoval v utorok SPP, ktorý spolu s partnermi z Maďarska, Rakúska a Talianska pripravil Deklaráciu o podpore prepravy plynu cez územie Ukrajiny.

„Deklarácia, ktorú sme v SPP pripravili, má podporiť pokračovanie prepravy plynu cez územie Ukrajiny a zachovanie jej plynárenskej infraštruktúry, pretože ide o najvýhodnejšie riešenie nielen pre odberateľov plynu v Európe, ale aj pre samotnú Ukrajinu. Dokument je dôležitým hlasom biznisu priamo zodpovedného za energetickú bezpečnosť a hospodárstvo regiónu, ktorý môže v blízkej budúcnosti utrpieť významné ekonomické škody,“ uviedol generálny riaditeľ SPP Vojtech Ferencz.

Deklaráciu plánujú zainteresované subjekty predložiť predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej, aby mala informácie o ohrození energetickej a ekonomickej bezpečnosti v tomto regióne z prvej ruky. Ak by plyn z východu prúdil na naše územie len čiastočne, prípadne vôbec, akákoľvek iná alternatíva by bola podľa SPP výrazne drahšia.

„Ak by SPP, ktorý má približne 65-percentný podiel na našom trhu, prišiel o dodávky plynu z východu a celý potrebný objem by sme nakúpili z iného zdroja a fyzicky prepravili na Slovensko, stálo by nás to navyše ďalších 150 miliónov eur. V prípade celého slovenského trhu by to bolo navyše viac ako 220 miliónov eur. Rozdiel spôsobujú najmä tranzitné poplatky, ktoré do budúceho roku zrejme porastú, pričom ešte stále nie je známa ich finálna výška,“ priblížil Ferencz.

Zároveň by podľa neho malo prerušenie dodávok zemného plynu cez Ukrajinu vplyv aj na nárast cien tejto komodity na veľkoobchodných trhoch. Okrem toho by v prípade studenej zimy mohla táto situácia spôsobiť nedostatok plynu a problémy s jeho dodávkami v celej Európe, dodal Ferencz. Prípadné zastavenie dodávok prepravy plynu cez Ukrajinu by mohlo podľa SPP takisto výrazne znížiť príjmy dcérskej spoločnosti Eustream a viesť k nezvratným škodám na ukrajinskej plynárenskej infraštruktúre.