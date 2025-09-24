Spotreba elektriny aj plynu na Slovensku vlani výrazne vzrástla: ÚRSO zverejnil nové údaje

Celková spotreba elektriny na Slovensku v minulom roku medziročne vzrástla o 8,9 % a plynu o 5 %. Naopak, spotreba tepla klesla o 7,6 %. Informoval o tom v stredu Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).

„Úrad má ako jediná inštitúcia zákonné kompetencie takéto údaje od regulovaných subjektov zhromažďovať. A dnes sme sa ich v záujme informovania odbornej verejnosti o skutočných údajoch rozhodli zverejniť,“ vysvetlil predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.

Z údajov úradu vyplýva, že celková spotreba elektriny vlani medziročne vzrástla o 8,9 %, a to najmä v domácnostiach a malých firmách. Dôvodom môže byť oživenie ekonomiky a vyššia aktivita v sektore služieb. Naopak, veľké priemyselné podniky skôr obmedzili výrobu, čím znížili spotrebu elektriny.

V prípade plynu jeho spotreba v roku 2024 oproti roku 2023 stúpla o 5 %, pričom veľkoodberatelia zvýšili odber o 10 %.

ÚRSO považuje za dobrú správu pokles spotreby tepla, ktorá sa znížila o 7,6 %. Dôvodom môžu byť podľa úradu aj racionálne šetriace opatrenia zo strany odberateľov.

„Takéto informácie sú pre verejnosť dôležité, lebo energetická spotreba odzrkadľuje pohyb v hospodárstve aj správanie domácností. Získané informácie môžu naznačovať, že situácia nie je tak negatívna, ako sa prezentuje v niektorých médiách,“ doplnil Holjenčík.

