Čína sa stáva motorom svetovej energetickej transformácie. Podľa najnovšej správy China Energy Transition Review 2025, ktorú zverejnil web Ember, krajina svojou rýchlou elektrifikáciou a masívnym rozvojom solárnych a veterných zdrojov vytvára podmienky na štrukturálny pokles využívania fosílnych palív na celom svete.
Čína je už dnes najväčším investorom do čistej energie na svete. V roku 2024 do nej vložila až 625 miliárd dolárov, čo predstavovalo 31 percent zo všetkých globálnych investícií (2,03 bil. USD). Podľa Ember a webu Global Times tieto investície priniesli čínskej ekonomike 13,6 bilióna jüanov (1,9 bil. USD), čo je približne desatina HDP krajiny a suma porovnateľná s celoročným HDP Austrálie. Zelený sektor rastie v Číne trikrát rýchlejšie ako celá ekonomika.
Čína tlačí ceny solárnych panelov a veterných turbín nadol
Správa zdôrazňuje, že až 91 percent novoinštalovaných veterných a solárnych zdrojov na svete je dnes lacnejších ako najlacnejšia forma výroby elektriny z fosílnych palív. Tento trend je výsledkom čínskej politiky a investícií – čínske fabriky vyrábajú približne 80 percent solárnych panelov a 60 percent veterných turbín na svete.
Zlomový bol nastal práve predošlý rok 2024, keď 84 percent rastu spotreby elektriny v Číne pokryli veterné a solárne zdroje. V prvej polovici 2025 dokonca presiahli rast spotreby, čo viedlo k poklesu výroby z fosílnych palív o 2 percentá.
Malo by aj Slovensko znížiť spotrebu fosílnych palív?
Dôležité fakty zo správy Ember:
- Veterná a solárna výroba medziročne vzrástla o 25 percent v roku 2024 a o ďalších 27 percent v prvej polovici 2025.
- 84 percent rastu spotreby elektriny v roku 2024 bolo pokryté čistými zdrojmi.
- Investície do batériových úložísk sa zvýšili medziročne o 69 percent, do rozvoja prenosových sietí o 22 percent.
- Podiel elektriny na konečnej spotrebe energie v Číne dosiahol 32 percent, čo je viac ako v mnohých vyspelých ekonomikách.
Z „Made in China“ na „Invented in China“
Čína sa už neprofiluje len ako továreň na výrobu zelených technológií, ale aj ako globálne centrum inovácií. V roku 2022 podali čínske firmy až 75 percent všetkých patentových prihlášok v oblasti čistej energie, kým v roku 2000 to bolo iba 5 percent. Podľa odborníkov to potvrdzuje trend, že Čína sa stáva vedeckým laboratóriom energetickej transformácie.
Rast čínskych obnoviteľných zdrojov má vplyv aj na energetiku v zahraničí:
- 25 percent rozvojových krajín už predbehlo USA v miere elektrifikácie spotreby,
- v Afrike sa dovoz solárnych panelov z Číny zvýšil o 60 percent za posledný rok, rekord dosiahlo až 20 štátov,
- v Ázii je najrýchlejší posun vo Vietname, Malajzii či Bangladéši, ktoré čoraz viac stavajú na elektrine namiesto uhlia.
Podľa odborníkov to znamená, že globálny dopyt po fosílnych palivách sa dostáva na vrchol a môže začať trvalo klesať.
Prečo Čína musí ísť cestou zelenej energie?
Ako upozorňuje Lin Boqiang z Xiamenskej univerzity, dôvod je aj geopolitický. Čína má málo ropy a plynu, ale veľa uhlia. Preto je prechod na obnoviteľné zdroje otázkou nielen klímy, ale aj národnej energetickej bezpečnosti.
Čínska vláda preto spustila aj nový plán na integráciu umelej inteligencie do energetického sektora. AI má pomôcť pri predikciách spotreby, riadení sietí, efektívnejšej integrácii obnoviteľných zdrojov a pri zvyšovaní bezpečnosti dodávok.
Čína zároveň buduje partnerstvá s krajinami BRICS a štátmi v rámci iniciatívy Belt and Road. Spoločné projekty v oblasti soláru, vetra či prenosových sietí posilňujú energetickú nezávislosť týchto krajín a exportujú čínske know-how.
Správa Ember ukazuje, že Čína nastavila nový štandard v energetike. Masívna výroba solárnych panelov, batérií a veterných turbín stlačila ich ceny a urobila z nich dostupné riešenie aj pre menšie ekonomiky. Pre Slovensko to znamená, že prechod na zelenú energiu môže byť lacnejší a rýchlejší, než sa očakávalo ešte pred pár rokmi. Zároveň však rastúci vplyv Číny v sektore obnoviteľných zdrojov otvára otázky o energetickej závislosti od dovozu technológií.