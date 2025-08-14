Šokujúce slová šéfa Slovenských elektrární: Priemyselné fabriky doslova hazardujú s elektrinou!

Mnohé priemyselné firmy na Slovensku, najmä energeticky náročné, sa pri nákupe elektriny správajú ako pri lotérii, teda nezodpovedne.
Elektrinu pre svoju výrobu nakupujú najmä na krátkodobých (spotových) kontraktoch a málo, respektíve vôbec nevyužívajú dlhodobé (forwardové), niekoľkoročné kontrakty na nákup komodity (elektriny). Uviedol to vo štvrtok na stretnutí s médiami predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenských elektrární (SE) Branislav Strýček.
„Ich nezodpovedný prístup k riadeniu svojich vstupov, teda nákladov, spôsobuje, že dnes tlačia na vládu a dostávajú ju do situácie, aby im pomáhala. Zvykli si na pomoc štátu počas covidu aj počas energetickej krízy. Priemysel bol vtedy riešený rôznymi dotáciami. Napriek tomu, že dnes sú ceny elektriny výrazne nižšie, ako boli vtedy, veľmi nezodpovedne pristupujú k zabezpečeniu zdrojov elektriny, a preto sa dostávajú do takého stavu, v akom sú,“ spresnil Strýček.
Každý zodpovedný výrobca v Európe podľa slov riaditeľa úseku risk manažmentu a interného auditu SE Mateja Stračiaka cenovo zaisťuje svoju budúcu produkciu práve cez forwardové kontrakty, aby si zaistil ekonomickú výkonnosť spoločnosti na dlhšie obdobie dopredu.
Mala by vláda finančne pomáhať firmám, ktoré nezabezpečia nákup elektriny na dlhšie obdobie?
„Robíme to tak aj my a mali by to robiť aj tí väčší spotrebitelia elektriny. Keď by chceli hrať ruletu so svojimi firmami alebo by mali meteorológov, ktorí by vedeli odhadnúť rok-dva dopredu, ako bude fúkať (vietor), ako bude svietiť (slnko), aká bude teplota, aká bude spotreba, môžu so svojimi firmami gamblovať a nakupovať elektrinu na spotovom trhu,“ podčiarkol Stračiak. Na spotovom trhu podľa neho cenu elektriny už výrazne ovplyvňuje okamžitá situácia na európskom trhu.
„Bohužiaľ musíme povedať, že v strednej Európe posledných desať rokov si niektorí spotrebitelia aj veľké firmy zvykli celú svoju budúcu spotrebu elektriny nechať na spotový index,“ dodal Stračiak.