Slovnaft ukázal nové čísla: Rekordné zisky sa tento raz nekonajú, štátu poslal aj solidárny príspevok!

Na snímke pohľad z Bratislavského hradu na rafinériu Slovnaft, Starý most a rieku Dunaj. 7. novembra 2023. Foto: TASR

Rekordné zisky Slovnaftu z rokov 2022 a 2023 sú nateraz minulosťou. Vlani totiž bratislavská rafinérska spoločnosť vykázala pokles tržieb a tiež výrazný pokles zisku. Ten sa však stále ráta v stovkách miliónov eur napriek tomu, že firma tentokrát odviedla štátu aj solidárny príspevok vyše 55 miliónov eur.

Prepisovanie rekordov vo finančnom hospodárení bratislavskej rafinérskej spoločnosti Slovnaft sa vlani nekonalo. Po rekordných ziskoch z rokov 2022 a 2023 totiž v minulom roku vykázala spoločnosť prepad čistého zisku až o tretinu na 366 miliónov eur. Dôvodov tohto poklesu bolo viacero, od samotného zníženia tržieb, až po odvod solidárneho príspevku štátu.

Celkové tržby Slovnaftu podľa zverejnených údajov v minulom roku sa medziročne znížili o 5,7 percenta na 5,569 miliardy eur. Klesajú tak druhý rok v rade, od vyše 6-miliardových rekordných tržieb v roku 2022. Viac ako 3,9 miliardy eur pritom Slovnaft vlani vygeneroval z predaja motorových palív. Zvyšok tvorili tržby z ostatných rafinérskych výrobkov, plastov, chemikálií, obchodovania s komoditami či z predaja produktov na čerpačkách.

Kľúčové tržby Slovnaftu z predaja motorových palív sa tak medziročne prepadli o zhruba 7,5 percenta a znížili sa tiež tržby z ostatných rafinérskych produktov. Na druhej strane ale spoločnosti rástli náklady na materiál a suroviny, ktoré medziročne vzrástli zhruba o 2 percentá na 4,616 miliardy eur.

Tankujete na čerpacích staniciach Slovnaftu? Áno Nie Odoslať odpoveď

Slovnaft navyše vlani podľa zverejnených údajov na rozdiel od roku 2023 zaplatil štátu aj solidárny príspevok vo výške 55,6 milióna eur. Po započítaní splatnej dane z príjmov, odloženej dane z príjmov tak na dani z príjmu štátu za minulý rok celkovo odviedol vyše 140 miliónov eur, čo je o zhruba 5 miliónov eur viac ako rok predtým.

Hospodárenie Slovnaftu pritom naďalej výrazne ovplyvňujú najmä dopady vojny na Ukrajine. Stále totiž odoberá ropu predovšetkým z Ruska ropovodom cez Ukrajinu, pričom tento tok je podľa spoločnosti pravidelne prerušovaný v dôsledku vojnových škôd na ukrajinskej energetickej infraštruktúre. Existuje však aj alternatívna zásobovacia trasa zo Stredozemného mora cez Chorvátsko a Maďarsko, ktorá môže spoločnosť zásobovať dodávkami ropy po mori.

Európska únia uvalila čiastočné embargo na dovoz ruskej ropy od 5. decembra 2022 a na dovoz ruských ropných produktov od 5. februára 2023. Zároveň bol zavedený zákaz vývozu ropných produktov získaných z ruskej ropy. Slovnaftu sa však tento zákaz netýkal. Predpisy totiž umožňovali pokračovať v dovoze ruskej ropy potrubím, ako aj pokračovať vo vývoze ropných produktov získaných z ruskej ropy do Českej republiky do 5. decembra 2024 a tiež na dobu neurčitú, pokiaľ percento vývozu nepresiahne percento ropy iného ako ruského pôvodu, ak sa zmieša s ruskou ropou ako rafinérska surovina. V decembri 2024 bola výnimka predĺžená o 6 mesiacov do 5. júna 2025.