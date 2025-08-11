Slovensko vyviezlo o polovicu menej elektriny: Spotreba rastie, výroba klesá už druhý rok

V prvom polroku tohto roka sa na Slovensku vyrobilo približne 14.727 gigawatthodín (GWh) elektriny a spotrebovalo sa zhruba 13.841 GWh elektriny. V porovnaní s prvými šiestimi mesiacmi minulého roka tak ide o pokles výroby a zároveň zvýšenie spotreby. Objem vyvezenej elektriny sa tak znížil o viac ako 53 % medziročne. Vyplýva to z údajov Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy (SEPS).
Výroba elektriny za prvý polrok poklesla o približne 4,75 % v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2024. Spotreba sa zvýšila o približne dve percentá z minuloročných 13.562 GWh. To spôsobilo pokles objemu vyvezenej elektriny z minuloročných 1899 GWh na súčasných 886 GWh.
Za tohtoročných prvých šesť mesiacov vyviezlo Slovensko najviac elektriny do Maďarska, a to 6759 GWh. Na Ukrajinu išlo cez naše územie približne 1708 GWh elektriny. Naopak, dovoz bol najvyšší z Českej republiky, z ktorej prúdilo do SR za prvý polrok viac ako 4787 GWh elektriny. Dovoz z Poľska bol vo výške 2784 GWh elektriny.