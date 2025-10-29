Slovensko v boji o batériové úložiská zaostáva: Česko získalo náskok vďaka novej legislatíve

Energetická transformácia a dekarbonizácia patria medzi kľúčové klimatické ciele súčasnosti, pričom Česko a Slovensko nie sú výnimkou. Na dosiahnutie týchto cieľov je potrebné zabezpečiť stabilitu siete pri využívaní energie z obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Podporné služby si v oboch krajinách prešli odlišným vývojom, za ktorým stáli najmä zmeny legislatívy. Uviedol to Patrik Pinkoš zo spoločnosti Wattstor v Európe.
Služby výkonovej rovnováhy (SVR) slúžia na udržanie stability a rovnováhy medzi výrobou a spotrebou elektriny v elektrizačnej sústave. Zabezpečujú, aby sa elektrická sieť udržala v stabilných hodnotách frekvencie a napätia, čím predchádzajú výpadkom a poruchám, najmä s rastúcim podielom nestabilných OZE. Hlavnou úlohou je rýchlo reagovať na výkyvy pomocou flexibilných zdrojov, ako sú batériové úložiská alebo agregované zdroje. Implementácia týchto technológií si na Slovensku a v Česku prešla rozdielnym vývojom.
Na Slovensku je momentálne využívaný jediný typ služby výkonovej rovnováhy pre batériové úložiská, a to FCR (Frequency Containment Reserve). FCR je automatický a rýchly systém riadenia energetického systému, ktorý stabilizuje frekvenciu siete v priebehu sekúnd vyvažovaním ponuky a dopytu a reaguje na odchýlky od nominálnej frekvencie 50 Hertzov.
„Prvé SVR systémy boli do prevádzky uvedené práve na Slovensku. Legislatíva na Slovensku však zatiaľ povoľuje iba využitie služieb typu FCR a trh pre implementáciu FCR riešení je výrazne menší a rýchlejšie sa saturuje. Aj niekoľko schválených projektov tak dokáže vyčerpať kapacitu siete a výrazne znižovať cenu elektriny na domácom trhu,“ vysvetlil Pinkoš.
Lex OZE III je novela zákona o energetike, ktorá výrazne uľahčuje skladovanie (akumuláciu) elektrickej energie alebo poskytovanie flexibility. Do účinnosti sa v Českej Republike dostala v polovici marca 2025. Kľúčovou súčasťou Lex OZE III je nová legislatíva týkajúca sa tzv. akumulácie, t. j. ukladania elektrickej energie do batérií. Predtým legislatíva povoľovala iba používanie batérií priamo pripojených k zdroju výroby (napr. fotovoltickej elektrárni) a tieto batérie mohli slúžiť iba na ukladanie elektrickej energie z pripojeného zdroja. Teraz bude možné pripojiť aj samostatné batérie k distribučným a prenosovým systémom bez akéhokoľvek pripojenia k zdroju výroby.
„V rámci schválenia novely Lex OZE III je tak momentálne v Česku možné využívať dva typy služieb výkonovej rovnováhy. Okrem FCR sa môže v Česku využívať aj služba aFRR – (automatic Frequency Restoration Reserve). Ide o automatickú reguláciu výkonu na pokyny dispečingu v krátkodobom horizonte,“ doplnil Pinkoš.
Zavedenie aFRR služieb zvažuje aj Slovensko. „Momentálne sa na Slovensku diskutuje možnosť vytvorenia legislatívneho rámca pre poskytovanie aFRR služieb pre batériové úložiská. Je otázne, ako to bude uchopené, pretože sa diskutuje o dvoch prístupoch,“ uzatvoril Pinkoš.