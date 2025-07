Slovensko tvrdo kritizuje stopku pre ruský plyn: Hrozia stámiliónové škody, arbitráž a nárast cien!

Ilustračné foto. Foto: oPeniazoch.sk, generované AI

Definitívny zákaz ruského plynu, ktorý navrhuje Európska komisia, môže stáť Slovensko stámilióny eur ročne, zvýšiť ceny plynu a elektriny a ohroziť konkurencieschopnosť priemyslu. Ministerstvo hospodárstva zároveň varuje aj pred arbitrážami a rizikom energetickej neistoty, ak nebude zavedený kompenzačný mechanizmus.

Svoje výhrady Slovensko prostredníctvom ministerstva hospodárstva zosumarizovalo v stanovisku k návrhu európskeho nariadenia o postupnom ukončení dovozu zemného plynu z Ruska. Materiál rezort hospodárstva predložil do pripomienkového konania.

Cieľom návrhu Európskej komisie (EK) je postupné ukončenie dovozu zemného plynu, ako aj ropy z Ruskej federácie k 1. januáru 2028. Čo by to znamenalo pre Slovensko? Rezort hospodárstva tvrdí, že by to malo negatívne vplyvy vo viacerých oblastiach. „Ide predovšetkým o dopady na ceny plynu, konkurencieschopnosť SR či možný vplyv na bezpečnosť dodávok plynu a ropy,“ upozorňuje ministerstvo.

Podľa zverejnených predpokladov by celkový okamžitý hospodársky vplyv nariadenia na slovenský trh s plynom mohol dosiahnuť až pol miliardy eur ročne. „Ďalšie obmedzovanie ruských dodávok do Európy tak môže vytvárať výrazný tlak na ceny plynu aj elektriny. Znížená flexibilita dodávok, spolu so zvýšenou citlivosťou na geopolitický vývoj ovplyvňujúci dodávky LNG, pravdepodobne povedie k trvalo vysokej cenovej volatilite,“ upozorňuje ministerstvo hospodárstva.

Zákaz jednej alternatívy bude totiž znamenať väčšiu závislosť na inom zdroji, čo je opakom plnenia cieľov diverzifikácie a bráni schopnosti Európy zabezpečiť nižšie ceny energií pre priemyselných a ďalších spotrebiteľov. Vzhľadom aj na geopolitický vývoj, ktorý môže ovplyvniť dostupnosť dostatočných objemov skvapalneného plynu (LNG) na globálnej úrovni, je preto podľa rezortu hospodárstva okrem cenovej volatility nezanedbateľné aj riziko prípadného ohrozenia energetickej bezpečnosti celej EÚ.

V návrhu ďalej podľa ministerstva chýbajú konkrétne nástroje na zabezpečenie toho, aby vnútrozemské štáty neboli jeho prijatím znevýhodnené v dôsledku vyšších cenových nákladov na prepravu plynu, ako aj vyššej cenovej volatility na trhu s plynom. V nariadení absentuje aj zmienka o primeraných a včasných kompenzáciách za finančné straty (na úrovni zasiahnutých subjektov) spôsobené implementáciou opatrení z nariadenia.

