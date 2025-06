Slovensko stavia na revolúciu v jadre: NewCleo a JAVYS spúšťajú projekt recyklácie vyhoreného paliva

Podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD) počas tlačového brífingu s názvom "40. rokov jadrovej elektrárne Bohunice a aktuálne projekty" v areáli jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice vo štvrtok 14. novembra 2024. Foto: TASR

Zástupcovia inovatívnej európskej spoločnosti NewCleo a slovenskej štátnej Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti (JAVYS) podpísali akcionársku zmluvu o založení spoločného podniku s názvom Centrum pre rozvoj využitia vyhoretého jadrového paliva (CVP). Predstavuje to ďalší krok smerom k výstavbe štyroch pokročilých modulárnych reaktorov IV. generácie v Jaslovských Bohuniciach. Spoločnosti dohodu podpísali v Ríme.

JAVYS bude v novozaloženom spoločnom podniku vlastniť 51 percent a NewCleo 49 percent akcií. Podnik sa zameria na vývoj projektu výstavby štyroch reaktorov LFR-AS-200 s celkovým výkonom 800 MWe v lokalite Jaslovské Bohunice.

„Tieto reaktory budú ako zdroj energie využívať palivo MOX, vyrobené z vyhoreného jadrového paliva z už existujúcich jadrových reaktorov na Slovensku,“ priblížili spoločnosti. Vysvetlili, že vyhorené jadrové palivo by sa malo prepracovávať vo Francúzsku a následne by sa z neho v plánovanom francúzskom MOX zariadení, patriacom spoločnosti NewCleo, mali vyrábať nové palivové tyče. Tie sa potom využijú na výrobu elektriny v pokročilých reaktoroch LFR-AS-200, čím sa dosiahne uzavretý palivový cyklus.

Tento nový prevádzkový model má podľa spoločností za cieľ formovať budúcnosť jadrovej energetiky vytvorením komplementárnej priemyselnej synergie medzi tepelnými a rýchlymi reaktormi, pričom využíva potenciál reaktorov štvrtej generácie pri opätovnom využití jadrového paliva a uzavretí palivového cyklu. Zámerom spoločnosti NewCleo je využiť tento model ako príklad aj pre iné krajiny, ktoré disponujú jadrovými reaktormi alebo starším vyhoreným palivom, ako je možné využiť pôvodne odpadový produkt udržateľným spôsobom.

„Dnes stojíme pri zrode nového modelu v odvetví jadrovej energetiky, kde verejné a súkromné firmy spolupracujú na dosiahnutí uzavretého palivového cyklu. Tento projekt dokazuje, že budúcnosť jadrovej energie spočíva v inteligentnom využívaní existujúcich zdrojov,“ povedal zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti NewCleo Stefano Buono. Vyhorené jadrové palivo podľa neho prestáva byť problémom a namiesto toho predstavuje riešenie pre zlepšenie energetickej bezpečnosti a nezávislosti Európy. „Slovensko sa týmto krokom stáva priekopníkom v oblasti uzavretého palivového cyklu,“ dodal Buono.

Spoločnosti ďalej poukázali na to, že úspešnou adaptáciou modelu viacnásobného recyklovania prostredníctvom technológie LFR by existujúce vyhorené jadrové palivo mohlo naplniť energetické potreby Európy na tisícky rokov. Jeho prepracovaním by sa znížil objem existujúceho jadrového odpadu aj jeho rádiotoxicita. To by zároveň viedlo k významnej redukcii objemu dlhodobo aktívneho jadrového materiálu, ktorý si vyžaduje ekonomicky náročné skladovanie v hlbinných geologických úložiskách, skonštatovali.

Po založení začne spoločný podnik CVP okamžite pracovať na komplexnej štúdii uskutočniteľnosti pre nasadenie reaktorov LFR-AS-200 v Jaslovských Bohuniciach. Paralelne s tým bude spoločnosť NewCleo pokračovať v spolupráci s francúzskou vládou na zabezpečení trasy dodávok vyhoreného jadrového paliva a vybudovaní kapacít na jeho prepracovanie vo francúzskom závode spoločnosti.

„Naším cieľom je vytvoriť riešenie, ktoré nielen energeticky posilní Slovensko, ale bude aj vzorom pre celý európsky región v oblasti bezpečného a efektívneho využitia vyhoreného jadrového paliva,“ povedal predseda predstavenstva JAVYS Peter Gerhart.